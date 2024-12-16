30 bin kişiyle Bölgesel Amatör Lig'de seyirci rekoru kırıldı: "Taraftar liginde şampiyonuz"
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta Eskişehirspor evinde Manavgat Belediyespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Tribünlerde 30 bin 358 taraftarın takip ettiği maç, Bölgesel Amatör Lig'in en kalabalık seyirciye ev sahipliği yapan maçı oldu.
Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor ve Manavgat Belediyespor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 12. dakikasında Tugay Tiryaki'nin attığı golle Manavgat Belediyespor öne geçti.
15. dakikada Sertaç Kayatekin'in attığı golle Eskişehirspor'un durumu eşitlemesinin ardından 1-1'lik skorla ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda ise 72. dakikada Yakup Demirci'nin golüyle Eskişehirspor kritik maçı 2-1 kazandı.