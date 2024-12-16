30 bin kişiyle Bölgesel Amatör Lig'de seyirci rekoru kırıldı: "Taraftar liginde şampiyonuz"

"ESKİŞEHİRSPOR HER ZAMAN TARAFTAR LİGİNDE ŞAMPİYONDUR"

Rekor sayıda taraftarın katılım gösterdiği maçla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, "Bugün Manavgat maçımız çok önemliydi. Liderliği de puan farkıyla aldığımız için çok memnunuz. 30 bin küsur taraftarımız var. Eskişehirspor'un zaten ligi olmaz, bunu her zaman söylemiştik. Bugün sıra taraftarımızdaydı, onlar da üstlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur, bundan sonra da böyle olacak." dedi.