31 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak yeni işinde servet kazanıyor

Çolak futbolu bıraktığını şu sözlerle açıklamıştı:



'Futbolu bıraktım. Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin.'