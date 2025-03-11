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31 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak yeni işinde servet kazanıyor

Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve son olarak İspanya'da CF Intercity takımının formasını giyen Emre Çolak henüz 31 yaşındayken futbola veda etmişti. Futbol sonrası İspanya'nın Coruna şehrinde açtığı İtalyan restoranıyla dikkat çeken Çolak, bu kez Valencia'da Türk mutfağı üzerine ikinci bir restoran açtı.

31 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak yeni işinde servet kazanıyor - 1

Galatasaray altyapısından çıkarak uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Çolak, kariyerinin ilerleyen yıllarında İspanya'nın farklı takımlarında forma giymiş ve 2023 yılında henüz 31 yaşındayken futbola veda etmişti.


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31 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak yeni işinde servet kazanıyor - 2

Futbolu bıraktıktan sonra gastronomi alanında girişimlerde bulunan Çolak, ilk olarak İspanya'nın Coruna şehrinde bir İtalyan restoranı açtı.


31 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak yeni işinde servet kazanıyor - 3

Pizza ve Akdeniz yemeklerinin sunulduğu restoranında büyük bir ilgiyle karşılaşan Çolak, ikinci restoranını Türk mutfağı üzerine kurdu.

İtalyan restoranının aksine, yeni şıbesine Mutfak adını veren Çolak, burada Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzetleri ile başarılı olmaya çalışacak. Çolak'ın yeni işletmesinde döner ve kebap gibi Türk lezzetleri olacak.


31 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak yeni işinde servet kazanıyor - 4

Çolak, Türkiye'de Göztepe, Başakşehir, Hatayspor ve Galatasaray formaları giymişti.

31 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak yeni işinde servet kazanıyor - 5

Çolak futbolu bıraktığını şu sözlerle açıklamıştı:

'Futbolu bıraktım. Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin.'

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