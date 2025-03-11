31 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak yeni işinde servet kazanıyor
Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve son olarak İspanya'da CF Intercity takımının formasını giyen Emre Çolak henüz 31 yaşındayken futbola veda etmişti. Futbol sonrası İspanya'nın Coruna şehrinde açtığı İtalyan restoranıyla dikkat çeken Çolak, bu kez Valencia'da Türk mutfağı üzerine ikinci bir restoran açtı.
Galatasaray altyapısından çıkarak uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Çolak, kariyerinin ilerleyen yıllarında İspanya'nın farklı takımlarında forma giymiş ve 2023 yılında henüz 31 yaşındayken futbola veda etmişti.