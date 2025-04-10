36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabının ilk maçları oynandı. Barcelona'nın Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ettiği maçta 36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaşırken İspanyol devi yarı final kapısını araladı. Paris Saint-Germain ise Aston Villa'yı 3-1'lik skorla yenerek avantaj yakaladı. Devler Ligi'nde ilkler de yaşandı. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabının ilk maçları tamamlandı.
Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.