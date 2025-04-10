36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları)

Avrupa futbolunda bu sezonun en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Raphinha, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol katkısını Borussia Dortmund maçıyla 19'a yükseltti. Bu sezon Devler Ligi'nde 12 gol ve 7 asiste ulaşan Brezilyalı yıldız, Messi'nin ardından (2011-12) bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol katkısına ulaşan ilk Barcelona futbolcusu oldu. Ek olarak Raphinha, bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol ve 5 asist barajına ulaşan ilk isim olarak kayıtlara geçti.





