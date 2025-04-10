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36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabının ilk maçları oynandı. Barcelona'nın Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ettiği maçta 36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaşırken İspanyol devi yarı final kapısını araladı. Paris Saint-Germain ise Aston Villa'yı 3-1'lik skorla yenerek avantaj yakaladı. Devler Ligi'nde ilkler de yaşandı. İşte ayrıntılar...

36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabının ilk maçları tamamlandı.

Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.


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36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları) - 2

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 20. Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, bunu 18 yaşından önce başaran ilk futbolcu oldu.


36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları) - 3

Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Desire Doue ev sahibine beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.


36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları) - 4

İkinci yarıda da etkili olan taraf PSG oldu. 49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes'in golleriyle Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.


36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları) - 5

Avrupa futbolunda bu sezonun en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Raphinha, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol katkısını Borussia Dortmund maçıyla 19'a yükseltti. Bu sezon Devler Ligi'nde 12 gol ve 7 asiste ulaşan Brezilyalı yıldız, Messi'nin ardından (2011-12) bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol katkısına ulaşan ilk Barcelona futbolcusu oldu. Ek olarak Raphinha, bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol ve 5 asist barajına ulaşan ilk isim olarak kayıtlara geçti.


36 yaşındaki Lewandowski yıldızlaştı Barcelona ezip geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları) - 6

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun çeyrek final maçlarının rövanşı 15-16 Nisan'da oynanacak.

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