37. hafta güncel maç programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde: