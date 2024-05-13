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37. hafta güncel maç programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'in 36. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

37. hafta güncel maç programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? - 1

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:

SPOR&SKOR HABERLERİ

37. hafta güncel maç programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? - 2

17 Mayıs Cuma:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

37. hafta güncel maç programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? - 3

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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