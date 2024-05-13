37. hafta güncel maç programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'in 36. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde: