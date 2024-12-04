38 yaşındaki Manuel Neuer'e kariyerinde ilk kez kırmızı kart: 17. dakikada atıldı özür diledi
Bayern Münih formasıyla kariyerine devam eden 38 yaşındaki Manuel Neuer, Almanya Kupası'nda oynanan Bayer Leverkusen maçında kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 17. dakikada oyundan atılan Neuer özür diledi.
Bayern Münih’in efsane kalecisi Manuel Neuer, kariyerinin 867. maçı olarak çıktığı Bayer Leverkusen karşısında ilk kez kırmızı kart gördü.
21 sezon boyunca hiç kırmızı kart görmeyen Neuer, Almanya Kupası'nda oynana maçta 17. dakikada oyundan atıldı.