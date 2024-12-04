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38 yaşındaki Manuel Neuer'e kariyerinde ilk kez kırmızı kart: 17. dakikada atıldı özür diledi

Bayern Münih formasıyla kariyerine devam eden 38 yaşındaki Manuel Neuer, Almanya Kupası'nda oynanan Bayer Leverkusen maçında kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 17. dakikada oyundan atılan Neuer özür diledi.

38 yaşındaki Manuel Neuer'e kariyerinde ilk kez kırmızı kart: 17. dakikada atıldı özür diledi - 1

Bayern Münih’in efsane kalecisi Manuel Neuer, kariyerinin 867. maçı olarak çıktığı Bayer Leverkusen karşısında ilk kez kırmızı kart gördü.

21 sezon boyunca hiç kırmızı kart görmeyen Neuer, Almanya Kupası'nda oynana maçta 17. dakikada oyundan atıldı.


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38 yaşındaki Manuel Neuer'e kariyerinde ilk kez kırmızı kart: 17. dakikada atıldı özür diledi - 2

Jeremie Frimpong’a müdahalede bulunan Manuel Neuer, hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu karar, yalnızca maçın değil, aynı zamanda Alman futbolunun efsane kalecisinin kariyerine de damga vurdu.


38 yaşındaki Manuel Neuer'e kariyerinde ilk kez kırmızı kart: 17. dakikada atıldı özür diledi - 3

Deneyimli kalecinin oyun dışı kalmasıyla Bayern Münih sahada 10 kişi kaldı. Teknik direktör Kompany, takımın savunma dengesini korumak adına Leroy Sane’yi kenara alarak yedek kaleci Peretz Daniel’i sahaya sürdü.


38 yaşındaki Manuel Neuer'e kariyerinde ilk kez kırmızı kart: 17. dakikada atıldı özür diledi - 4

Neuer'in atılması ile bütün oyun planları değişen Bayern Münih rakibine 1-0 mağlup oldu.


38 yaşındaki Manuel Neuer'e kariyerinde ilk kez kırmızı kart: 17. dakikada atıldı özür diledi - 5

"İÇİM YANIYOR"

Neuer, maç sonu özür diledi.

Tecrübeli kaleci, "Bu oyun için belirleyici bir andı. Bu bizi incitiyor ve tabii ki bunun için üzgünüm. Özür diliyorum. İçim yanıyor." sözleriyle herkesten özür diledi.

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