39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu?
Futbolu bıraktıktan sonra kulüp satın almayı düşündüğünü dile getiren Cristiano Ronaldo'nun Suudi ekibi Al Nassr'daki sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesinin sonuna gelen Ronaldo'nun takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Bu iddiaların ardından konuşan efsane futbolcu, burada mutlu olduğunu ve takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istediğini açıkladı.
Suudi ekibi Al Nassr'daki sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo, ayrılık iddiaları sonrası kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin YouTube kanalında değerlendirdi.