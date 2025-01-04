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39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu?

Futbolu bıraktıktan sonra kulüp satın almayı düşündüğünü dile getiren Cristiano Ronaldo'nun Suudi ekibi Al Nassr'daki sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesinin sonuna gelen Ronaldo'nun takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Bu iddiaların ardından konuşan efsane futbolcu, burada mutlu olduğunu ve takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istediğini açıkladı.

39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu? - 1

Suudi ekibi Al Nassr'daki sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo, ayrılık iddiaları sonrası kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin YouTube kanalında değerlendirdi.


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39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu? - 2

Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, "Takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu? - 3

Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu belirtirken, "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu? - 4

39 yaşındaki Ronaldo'nun bu sözleri Al Nassr'daki kariyerine devam edeceği şeklinde yorumlandı.


39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu? - 5

Suudi Arabistan'dan övgüyle bahseden ve Al Nassr'da mutlu olduğunu belirten Ronaldo'nun açıklamaları sonrası sözleşmesini yenilemesi bekleniyor.


39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu? - 6

FUTBOL SONRASI HEDEFİ

Ronaldo geçtiğimiz günlerde Dubai Futbol Ödülleri'nde futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıklamıştı. Carlo Ancelotti'yi en iyi teknik direktör olarak gördüğünü söyleyen Portekizli yıldız, "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayacağım. Belki kulüp satın almayı düşünebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

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