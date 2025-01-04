39 yaşındaki Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri bitiyor mu?

Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu belirtirken, "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





