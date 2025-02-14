4-1'lik mağlubiyetin ardından Okan Buruk: Hayalimiz bu şekilde değildi

AZ Alkmaar'ı tebrik eden Buruk, "Bize göre daha organize oynadılar. Bizim önemli eksiklerimiz vardı. Kulübeden gelecek oyuncumuz yoktu ama bunların hiçbiri bahane değil. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz. Bunu affettirmek için 4 gün sonra Çaykur Rizespor ile oynayacağımız Süper Lig maçına çok iyi şekilde hazırlanacağız. Rövanş maçında da bu skoru çevirmek için sahada olacağız. Bizim için kötü bir gündü. Bunun üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyorum." dedi.