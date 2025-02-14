4-1'lik mağlubiyetin ardından Okan Buruk: Hayalimiz bu şekilde değildi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında her şeyi kötü yaptıklarını söyledi. Buruk, "Maç öncesi düşüncemiz ve hayalimiz bu şekilde değildi. Maçın başından sonuna kadar her şeyi kötü yaptık." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçıının ardından konuştu.
Galatasaray seviyesine yakışmayan bir futbol oynadıklarını aktaran Buruk, "Bizim için kötü ve zor bir gün. Maç öncesi düşüncemiz ve hayalimiz bu şekilde değildi. Maçın başından sonuna kadar her şeyi kötü yaptık." dedi.