41 milyon euro ödenmişti, üç ay sonra serbest kalacak. Fenerbahçe ve Galatasaray sırada
04.04.2026 12:46
Son Güncelleme: 04.04.2026 15:52
Batuhan Durmuş
2015 yılında 41 milyon euro bonservis ödenen yıldız futbolcu için birçok kulüp maaşını karşılamaya hazır. Fenerbahçe ve Galatasaray da futbolcu için devrede.
TALİPLERİ ARTIYOR
Kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam eden Paulo Dybala'nın sezon sonu takımından ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray geçen transfer döneminden beri takibinde olan Dybala için Boca Juniors ve Flamengo da devreye girdi.
135 MAÇTA 45 GOL
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe ile Galatasaray oyuncuya Roma'dan kazandığı 8 milyon euroluk ücreti ödemeye hazır.
Dybala, Roma formasıyla 135 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 45 gol attı ve 26 asist yaptı.
41 MİLYON EURO BONSERVİS
2012 yılından bu yana İtalya'da forma giyen Dybala, Roma'nın yanı sıra; Palermo ve Juventus'ta da oynamıştı.
Juventus, 2015 yılında Arjantili futbolcu için Palermo'ya 41 milyon euro ödemişti.
KARİYERİNDE 13 KUPA VAR
İtalya'da toplamda 13 kupa kazanan Arjantinli, bunların 12'sini Juventus formasıyla elde etmişti.
Dybala 2024 yılında manken Oriana Sabatini ile evlenmişti.