46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. Maratonu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Maratonun ardından Altunizade'den başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda halk koşusu Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamlandı. Koşu nedeniyle kapatılan tüm yollar saat 15.30 itibarıyla açılacak. İşte kapalı ve alternatif yollarda son durum...
Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.