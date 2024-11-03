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46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. Maratonu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Maratonun ardından Altunizade'den başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda halk koşusu Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamlandı. Koşu nedeniyle kapatılan tüm yollar saat 15.30 itibarıyla açılacak. İşte kapalı ve alternatif yollarda son durum...

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 1

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 2

Maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran birlikte verdi.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 3

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 4

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, "Dünyanın en güzel maratonu çünkü bu maraton iki kıta arasında gerçekleşiyor. Hepiniz İstanbul'a hoş geldiniz ve hepinizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 5

PARKUR

Maratona katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. 

Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 6

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıktı.

Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erdi.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 7

KAZANANLAR BELLİ OLDU

42 kilometrelik maratonda elit erkekler kategorisinde Etiyopyalı Dejene Debela ipi önde göğüsledi. Debela, yarışı 2.11.40'lık dereceyle tamamladı.

Etiyopyalı sporcuyu 2.11.55'lik derecesiyle Kenyalı Matthew Samperu takip etti.

Maratonun favorileri arasında gösterilen Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2.12.07'lik derecesiyle üçüncü oldu.

elit kadınlar kategorisini Bahreynli Ruth Jebet, 2.24.25'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Elit kadınlar kategorisinde Etiyopyalı sporcu Erge Diro 2.33.37’lik derecesiyle 2’nci oldu.

Bir diğer Etiyopyalı sporcu Ayantu Abdi ise 2.33.49’luk derecesiyle yarışı 3’üncü olarak bitirdi.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 8

TEKERLEKLİ SANDALYE VE 15K YARIŞLARI DA GERÇEKLEŞTİ

46. İstanbul Maratonu'nda tekerlekli sandalye ve 15K (kilometre) yarışları da yapıldı. Erkekler tekerlekli sandalye kategorisinde Ömer Cantay, 2.40.05’lik dereceyle 1’inci oldu.

Kadınlar tekerlekli sandalye kategorisini ise 2.52.42'lik derecesiyle Zübeyde Süpürgeci ilk sırada tamamladı.

Erkekler 15K yarışını Abdullah Tuğluk 48.41’lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Kadınlar 15K kategorisinde ise Meksika uyruklu Argentina Valdepenas Cerna 56.31’lik süresiyle yarışı ilk sırada tamamladı.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 9

ÖDÜLLER

46. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin dolar para ödülü verilecek.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 10

Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödül alacak.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 11

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 50'şer bin lira, ikinciler 40'ar bin lira, üçüncüler de 30'ar bin lira ödülün sahibi olacak.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 12

Ayrıca erkeklerde 2.09.44 ve kadınlarda da 2.18.35 olan parkur rekorlarının kırılması halinde de 5’er bin dolar daha prim verilecek. Elitlerde toplam 180 bin dolarlık ödül dağıtılacak.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 13

HALK KOŞUSU

Maratonun kazanını belli olduktan sonra ise saat 12.14 itibarıyla halk koşusu başladı.

Altunizade'den başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Köprünün üzerinde bol bol fotoğraf çektirip İstanbul Boğazı'nın tadını çıkaran katılımcılar, Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'nı geçti ve Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamladı.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 14

YOLLAR KAPANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım, Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 kuzey katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kuzey yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan kuzey çevre yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım trafiğe kapatıldı.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 15

Bu yollara alternatif olarak Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu-Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecek. Yine akım, Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca Bağlantı yoluna verildi.

Çamlıca gişelerden gelen akım, Ünalan, Ataşehir, Çamlıca istikametine yönlendirilecek. Yıldız Posta, Esentepe, Beşiktaş ve Sarıyer istikametlerine mecburi yön verilecek. Fulya'dan gelen akım da Sarıyer istikametine yönlendiriliyor.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 16

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPALI

Saat 06.00 itibarıyla Rauf Orbay ve Kennedy caddeleri kuzey-güney istikametlerinde, Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala (iki yönlü), Reşadiye ve Sultanahmet Atmeydanı caddeleri ve bu caddelere çıkan tüm yollarda trafik akışı sağlanmıyor.

Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli çift yönlü kapatılacak, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollarda trafik kesildi.

Atatürk ve Ekrem Kurt bulvarı ile Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa, Vatan, Millet, Yeni Havalimanı ve Eski Havalimanı caddeleri bu yollara alternatif olarak kullanılabiliyor.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 17

AVRUPA YAKASI'NDA SAAT 06.00 İTİBARIYLA KAPANAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yine saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı-Tat Towers önü, metrobüs durakları Balmumcu tünel girişi Balmumcu istikameti, Balmumcu kavşak, Merkez Komutanlığı ışıklar, Yıldız ışıklar, Serencebey ışıklar, Sabancı Lisesi önü, Ortaköy dönüşleri, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa ve Hasfırın sokaklar ile Beşiktaş Meydan, Çiğdem Sokak Beşiktaş iskele önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıklar, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, İnönü Cadde Başı AKM önü, İnönü Cadde MKE önü, Dolmabahçe ışıklar, Kabataş ışıklar, İnebolu Sokak (setüstü gelişi), Akyol Sokak başı, Mebusan Yokuşu Sokak başı, Fındıklı ışıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar trafiğe kapatıldı.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 18

Kılıç Ali Paşa Cadde çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı ışıklar, Refik Saydam Caddesi'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi, Çırağan, Tershane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız ışıklar arası, Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti, Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi, Palangalar ışıklar Beşiktaş Meydan istikameti de trafiğe kapalı.

Bu kapsamda, Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 kuzey istikametine, Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine, Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne, Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine, Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe'ye gelen akım İSTAÇ arkasından Taksim Maçka istikametine, Stat Arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendiriliyor.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 19

Mete Kavşağı'ndan gelen akım Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağı'na, İnönü Caddesi'nden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine, Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da tekrar Akyol Sokak içerisine, Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşu'na, Atatürk Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na, Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine, Şişhane Kavşak'tan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Caddesi istikametine, Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi'nden gelen akım Muallim Naci Caddesi-Kuruçeşme istikametine, Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine, Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine veriliyor.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 20

ANADOLU YAKASI'NDA SAAT 06.00 İTİBARIYLA KAPANAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Saat 06.00 itibarıyla Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney katılım, Şile yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yol girişleri trafiğe kapatıldı.

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi, Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametlerine her iki yönde akım verilmiyor.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 21

Yine Tophanelioğlu Caddesi Çevre Yolu istikameti, Beylerbeyi ışıklar, Sinan Caddesi K Blokları önü Çamlıca bağlantıya katılım noktası, Sinan Caddesi Ziraat Bankası önü Çamlıca bağlantıya katılımda trafik akışı kesildi. Çengelköy benzinlik önünden Güzeltepe Caddesi istikametine akım veriliyor.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 22

Sürücüler, bu yollara alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Nuhkuyusu Caddesi'ni kullanabilecek.

46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu - 23

METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Metrobüs araçları ise maraton süresince FSM Köprüsü güzergahından Söğütlüçeşme'ye gidecek.

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