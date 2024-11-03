46. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPALI

Saat 06.00 itibarıyla Rauf Orbay ve Kennedy caddeleri kuzey-güney istikametlerinde, Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala (iki yönlü), Reşadiye ve Sultanahmet Atmeydanı caddeleri ve bu caddelere çıkan tüm yollarda trafik akışı sağlanmıyor.

Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli çift yönlü kapatılacak, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollarda trafik kesildi.

Atatürk ve Ekrem Kurt bulvarı ile Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa, Vatan, Millet, Yeni Havalimanı ve Eski Havalimanı caddeleri bu yollara alternatif olarak kullanılabiliyor.