5 kardeş, 4 futbol takımında malzemecilik yapıyor

SEVEREK VE ÖZENEREK YAPIYORLAR



Severek ve isteyerek bu işe başladığını anlatan İzzet Özdemir, 3 kardeşinin ve ağabeyinin de bu işte başarılı olması için yetiştirdiğini ifade etti. İlk zamanlar Turgutlu'da çamaşırları elde yıkadıklarını, merdaneli makinelerde çamaşır yıkamanın bile o dönem lüks olduğunu anlatan İzzet Özdemir, “5 kardeş mesleğimizi özveriyle, severek ve özenerek yapıyoruz" dedi.