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5. Lig takımının peri masalı: Tarih yazıp tur atladılar

5. Lig takımı Bourgoin-Jallieu peri masalı yaşıyor. Fransa Kupası’nda Bourgoin-Jallieu, Olympique Lyon'u seri penaltı atışlarıyla eleyerek tarihe geçti. Normal süresi 2-2 biten maçta 50 bin nüfuslu küçük bir kasaba takımının büyük zaferi spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Lyon elenirken Bourgoin-Jallieu tur atladı.

5. Lig takımının peri masalı: Tarih yazıp tur atladılar - 1

Fransa Kupası son 32 turunda Olympique Lyon'u konuk eden 5. lig takımı Bourgoin-Jallieu, normal süresi 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup etti.

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5. Lig takımının peri masalı: Tarih yazıp tur atladılar - 2

Ev sahibi takımın normal süresindeki gollerini 20. ve 69. dakikalarda Mehdi Moujetzky kaydetti. Konuk takımın gollerini ise 45. dakikada Nemanja Matic ve 64. dakikada Galatasaray'ın gündeminde olan Georges Mikautadze attı.

5. Lig takımının peri masalı: Tarih yazıp tur atladılar - 3

Seri penaltı atışlarında Lyon adına Alexandre Lacazette ve Corentin Tolisso ağları bulamazken, Bourgoin-Jallieu adına normal sürede 2 gol bulan Mehdi Moujetzky topu ağlara gönderemedi.

5. Lig takımının peri masalı: Tarih yazıp tur atladılar - 4

Bourgoin-Jallieu, normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada, seri penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

5. Lig takımının peri masalı: Tarih yazıp tur atladılar - 5

Bourgoin-Jallieu Fransa 5. Ligi L Grubu'nda ikinci sırada bulunuyor.

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