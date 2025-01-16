5. Lig takımının peri masalı: Tarih yazıp tur atladılar
5. Lig takımı Bourgoin-Jallieu peri masalı yaşıyor. Fransa Kupası’nda Bourgoin-Jallieu, Olympique Lyon'u seri penaltı atışlarıyla eleyerek tarihe geçti. Normal süresi 2-2 biten maçta 50 bin nüfuslu küçük bir kasaba takımının büyük zaferi spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Lyon elenirken Bourgoin-Jallieu tur atladı.
Fransa Kupası son 32 turunda Olympique Lyon'u konuk eden 5. lig takımı Bourgoin-Jallieu, normal süresi 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup etti.