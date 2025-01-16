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5. Lig takımının zaferi: Lyon'u eleyip tur atladılar

5. Lig takımı Bourgoin-Jallieu peri masalı yaşıyor. Fransa Kupası’nda Bourgoin-Jallieu, Olympique Lyon'u seri penaltı atışlarıyla eleyerek tarihe geçti. Normal süresi 2-2 biten maçta küçük bir kasaba takımının büyük zaferi futbol dünyasında yankı uyandırdı. Lyon elenirken Bourgoin-Jallieu tur atladı.

5. Lig takımının zaferi: Lyon'u eleyip tur atladılar - 1

Fransa Kupası son 32 turunda Olympique Lyon'u konuk eden 5. lig takımı Bourgoin-Jallieu, normal süresi 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup etti.

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5. Lig takımının zaferi: Lyon'u eleyip tur atladılar - 2

Ev sahibi takımın normal süresindeki gollerini 20. ve 69. dakikalarda Mehdi Moujetzky kaydetti. Konuk takımın gollerini ise 45. dakikada Nemanja Matic ve 64. dakikada Georges Mikautadze attı.

5. Lig takımının zaferi: Lyon'u eleyip tur atladılar - 3

Seri penaltı atışlarında Lyon adına Alexandre Lacazette ve Corentin Tolisso ağları bulamazken, Bourgoin-Jallieu adına normal sürede 2 gol bulan Mehdi Moujetzky topu ağlara gönderemedi.

5. Lig takımının zaferi: Lyon'u eleyip tur atladılar - 4

Bourgoin-Jallieu, normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada, seri penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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