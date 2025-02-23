520 milyon euro'luk derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerleri
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi takımların kadro değerleri dikkati çekiyor. İki kulüp tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek. İki takımın toplam değeri 519.23 milyon euro’ya ulaşıyor. İşte ayrıntılar ve takımların öne çıkan değerleri...
Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi 20.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak.