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520 milyon euro'luk derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerleri

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi takımların kadro değerleri dikkati çekiyor. İki kulüp tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek. İki takımın toplam değeri 519.23 milyon euro’ya ulaşıyor. İşte ayrıntılar ve takımların öne çıkan değerleri...

520 milyon euro'luk derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerleri - 1

Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi 20.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak.


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520 milyon euro'luk derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerleri - 2

Hürriyet'te yer alan habere göre; İki kulüp tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek. İki takımın toplam değeri 519.23 milyon euro’ya ulaşıyor.


520 milyon euro'luk derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerleri - 3

Transfermarkt verilerine göre sarı kırmızılı takım 277.23 milyon euro, Fenerbahçe ise 242 milyon euro değerindeki futbolcularıyla sahada olacak.


520 milyon euro'luk derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerleri - 4

75 milyon euro’luk Osimhen, Türkiye’nin en pahalı futbolcusu unvanıyla sahaya çıkacak. 23 milyon euro’luk değeriyle ikinci en pahalı oyuncu olan Sara da sarı kırmızılı renkler için mücadele edecek.

520 milyon euro'luk derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerleri - 5

Sarı lacivertlilerin en yüksek değerli oyuncuları ise, 22’şer milyon euro değer biçilen Amrabat ve En-Nesyri olacak.

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