53 bin kişilik kasabanın peri masalı devam ediyor, favori gösterilmediler yine sürprize imza attılar
12.03.2026 08:58
NTV - Haber Merkezi
Norveç'in 53 bin nüfusa sahip küçük kasabası Bodo, tarihi başarıya koşuyor. Bodo/Glimt takımı sürpriz bir skorla avantajı yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nin parlayan takımı Bodo/Glimt favori gösterilmediği maçta sürpriz bir skora daha imza attı. Bodo, son 16 turunda Sporting Lizbon'u ağırladığı maçı 3-0 kazandı.
Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
MADRİD'İ DEVİRMİŞLERDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. maçlar sonunda 3 puanı bulunan Bodo/Glimt, zor olanı başarmıştı.
7. haftada önce Manchester City'i 3-1 mağlup eden Norveç ekibi, son haftada da deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek ilk 24 takım arasına girmişti.
GEÇEN YIL AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİ KAÇIRDILAR
Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Norveç temsilcisi Avrupa
Ligi'nde boy göstermişti.
Bodo, çeyrek finalde Lazio'yu elemiş ancak yarı finalde Tottenham'a elenerek tarihi bir başarı daha elde etmişti.
GALATASARAY'LA DA OYNADILAR
Ekim ayında Türkiye'ye gelen ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşan Bodo, sarı kırmızılı ekibe Rams Park'ta 3-1 mağlup olmuştu.
City ve Madrid gibi devleri yenen Bodo, Tottenham ve Dortmund gibi büyük takımlarla da berabere kalmayı başarmıştı.
TAM 8 YILDIR GÖREVDE
Bu başarının mimarlarından biri Bodo'nun hocası Kjetil Knutsen.
57 yaşındaki çalıştırıcı, 2018 yılında takımın başına geçtiği günden bugüne istikrarlı bir şekilde takımının başında görev yapıyor.
Knutsen, Bodo'nun başında ligde 4 şampiyonluğu bulunuyor.