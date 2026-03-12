53 bin kişilik kasabanın peri masalı devam ediyor, favori gösterilmediler yine sürprize imza attılar

Ekim ayında Türkiye'ye gelen ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşan Bodo, sarı kırmızılı ekibe Rams Park'ta 3-1 mağlup olmuştu.

City ve Madrid gibi devleri yenen Bodo, Tottenham ve Dortmund gibi büyük takımlarla da berabere kalmayı başarmıştı.