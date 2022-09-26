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53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede)

Türkiye A Milli Futbol Takımımız dün akşam, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milli takımın sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmasının ardından birçok eleştiri yapıldı. FIFA sıralamasında 125. sırada yer alan 53 bin nüfuslu Faroe Adaları'nın 1982 yılından bu yana toplamda 16 takımı yenebilmiş olması ise ayrı bir hüsrana yol açtı.

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 1

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı 2-1 yendi. Nüfusunun yarısı Torsvollur Stadı'na sığabilen küçük ada ülkesi yeni bir zafere imza attı.

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 2

FAROE ADALARI NEREDE?

İzlanda, Norveç ve Britanya'nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları'nda halkın temel geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor. Başkent Torshavn ise Faroe Adaları'nın 53 bin kişilik nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 3

1035 ve 1814 arası Faroe Adaları Norveç Krallığının bir parçasıydı. 1814 yılında Kiel Antlaşması adaların kontrolünü Grönland ve İzlanda'yla beraber Danimarka'ya devretti. Faroe Adaları bugün Danimarka Krallığının parçası özerk devlettir.

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 4

Vikingler tarafından kurulan Torshavn'daki liman, ticaret merkezi olarak hizmet veriyor.

Çatıları çimlerle kaplı Torshavn'daki evler, küçük ve sevimli görünümleriyle turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 5

FAROE ADALARI 16 TAKIMI YENDİ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanamadı.

Ay-yıldızlı ekip 15 Temmuz 1991'de rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı ve zayıf rakibi karşısında tarihindeki ilk yenilgisini aldı.

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 6

FIFA SIRALAMASINDA 125. SIRADA

FIFA sıralamasında 125. sırada yer alan Faroe Adaları, son 5 yılda karşılaştığı rakipleri arasında ilk kez Türkiye seviyesinde bir takımı mağlup etti.

Faroe Adaları son 5 yılda 12 maç kazanırken bu galibiyetler Lihtenştayn (3), Andorra (3), Malta (3), Moldova, Litvanya ve Türkiye'ye karşı geldi.

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 7

SON 40 YILDA 16 TAKIMI YENEBİLMİŞ

Ay-yıldızlı ekibimiz, Faroe Adaları'nın 1982'den bu yana mağlup ettiği 16. ülke oldu. İşte Faroe Adaları Milli Takımı'nın 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım...

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 8

- Malta
- Lüksemburg
- Litvanya
- Letonya
- Andorra
- Moldova
- Avusturya
- San Marino
- Yunanistan
- Estonya
- Kanada
- Liechtenstein
- İzlanda
- Cebelitarık
- Kazakistan
- Türkiye

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 9

SON SANSASYONEL GALİBİYETİ YUNANİSTAN'A KARŞIYDI

Faroe Adaları'nın bundan önceki son sansasyonel galibiyeti Yunanistan'a karşı gelmişti.

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede) - 10

EURO 2016 Elemeleri'nde iki ülke aynı grupta yer almış ve Faroe Adaları topladığı 6 puanın tamamını Yunanistan'dan elde etmişti. O yıl Yunanistan'ı deplasmanda 1-0, evinde ise 2-1 mağlup eden Faroe Adaları grubu beşinci sırada bitirirken aynı puandaki Yunanistan son sırada kalmıştı. Yunanistan o yıl FIFA sıralamasında 18. basamakta yer alıyordu.

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