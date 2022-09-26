53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede)

EURO 2016 Elemeleri'nde iki ülke aynı grupta yer almış ve Faroe Adaları topladığı 6 puanın tamamını Yunanistan'dan elde etmişti. O yıl Yunanistan'ı deplasmanda 1-0, evinde ise 2-1 mağlup eden Faroe Adaları grubu beşinci sırada bitirirken aynı puandaki Yunanistan son sırada kalmıştı. Yunanistan o yıl FIFA sıralamasında 18. basamakta yer alıyordu.