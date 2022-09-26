53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı yendi! 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım (Faroe Adaları nerede)

53 bin nüfuslu Faroe Adaları, A Milli Takımı 2-1 yendi. Nüfusunun yarısı Torsvollur Stadı'na sığabilen küçük ada ülkesi yeni bir zafere imza attı.
İzlanda, Norveç ve Britanya'nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları'nda halkın temel geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor. Başkent Torshavn ise Faroe Adaları'nın 53 bin kişilik nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.
1035 ve 1814 arası Faroe Adaları Norveç Krallığının bir parçasıydı. 1814 yılında Kiel Antlaşması adaların kontrolünü Grönland ve İzlanda'yla beraber Danimarka'ya devretti. Faroe Adaları bugün Danimarka Krallığının parçası özerk devlettir.
Vikingler tarafından kurulan Torshavn'daki liman, ticaret merkezi olarak hizmet veriyor.
Çatıları çimlerle kaplı Torshavn'daki evler, küçük ve sevimli görünümleriyle turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanamadı.
Ay-yıldızlı ekip 15 Temmuz 1991'de rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı ve zayıf rakibi karşısında tarihindeki ilk yenilgisini aldı.
FIFA sıralamasında 125. sırada yer alan Faroe Adaları, son 5 yılda karşılaştığı rakipleri arasında ilk kez Türkiye seviyesinde bir takımı mağlup etti.
Faroe Adaları son 5 yılda 12 maç kazanırken bu galibiyetler Lihtenştayn (3), Andorra (3), Malta (3), Moldova, Litvanya ve Türkiye'ye karşı geldi.
Ay-yıldızlı ekibimiz, Faroe Adaları'nın 1982'den bu yana mağlup ettiği 16. ülke oldu. İşte Faroe Adaları Milli Takımı'nın 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım...
- Malta
- Lüksemburg
- Litvanya
- Letonya
- Andorra
- Moldova
- Avusturya
- San Marino
- Yunanistan
- Estonya
- Kanada
- Liechtenstein
- İzlanda
- Cebelitarık
- Kazakistan
- Türkiye
Faroe Adaları'nın bundan önceki son sansasyonel galibiyeti Yunanistan'a karşı gelmişti.
EURO 2016 Elemeleri'nde iki ülke aynı grupta yer almış ve Faroe Adaları topladığı 6 puanın tamamını Yunanistan'dan elde etmişti. O yıl Yunanistan'ı deplasmanda 1-0, evinde ise 2-1 mağlup eden Faroe Adaları grubu beşinci sırada bitirirken aynı puandaki Yunanistan son sırada kalmıştı. Yunanistan o yıl FIFA sıralamasında 18. basamakta yer alıyordu.