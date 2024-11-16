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58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sona erdi. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile gösteri maçında karşı karşıya geldi. 8 raunt süren mücadelede hakemler, kazananı oy birliğiyle belirledi. Müsabaka için iki boksöre de 40'ar milyon dolar ödenecek.

58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 1

Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın kendisine meydan okuyan YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldiği organizasyon saat 4'te başladı.

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58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 2

Jake Paul-Mike Tyson maçı öncesi Katie Taylor, süper hafif sıklet müsabakasında rakibi Amanda Serrano'ya galip geldi.

58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 3

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda gerçekleşen organizasyonu 80 bin seyirci takip etti.

58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 4

Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti.

Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazandı.

Paul, maç öncesi bahislerde de favori gösteriliyordu.

58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 5

58 yaşındaki Tyson, 2005 yılından bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmamıştı.

Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul ise bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.

58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 6

Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 7
58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 8
58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 9
58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 10
58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 11
58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu - 12
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