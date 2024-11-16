58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul'e karşı: 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu
Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sona erdi. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile gösteri maçında karşı karşıya geldi. 8 raunt süren mücadelede hakemler, kazananı oy birliğiyle belirledi. Müsabaka için iki boksöre de 40'ar milyon dolar ödenecek.
Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın kendisine meydan okuyan YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldiği organizasyon saat 4'te başladı.