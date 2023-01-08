6 gollü Karagümrük-Konyaspor maçında puanlar paylaşıldı: Mame Diouf'un hat-trick'i yetmedi

88'inci dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ozdoev, yerden içeri çevirdi. Konyaspor savunmasından seken top Kerim Frei'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşişn yuvarlak ağlarla gitti: 3-2.



90+5'inci dakikada Konyaspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme ortasını yaptı. Arka direkte Diouf, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-3.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.