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7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Elfsborg takımını konuk etti. Galatasaray'da cezalı Muslera, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs İsveç temsilcisine karşı forma giyemedi. 7 gole sahne olan mücadele 4-3'lük Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Ligde namağlup devam eden sarı kırmızılı ekip bu skorla Avrupa'da da namağlup yoluna devam etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar..

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırladı. 

7 gole sahne olan mücadele 4-3'lük Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın golleri Yunus, Osimhen, Icardi ve Barış Alper'den geldi. 

 Ligde namağlup devam eden sarı kırmızı ekip bu skorla Avrupa'da da namağlup yoluna devam etti.

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug düdük çaldı. 

Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yaptı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

10' Galatasaray maça etkili başladı. Sara'nın kornerden ortasında Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

15' Mertens'in rakip ceza sahasına ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci güçlükle topu çeldi. Ardından dönen topta Barış'ın röveşata vuruşu yandan auta çıktı. 

28' Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

39' Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

44' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 3-0 öne geçti. 

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

53' Hult'un golüyle konuk ekip farkı 2'ye indirdi.

63' Konuk ekibin penaltıdan Baidoo ile bulduğu golle skor 3-2'ye geldi.

74’ Barış Alper ve Mertens çıktı, Kerem Demirbay ve Berkan oyuna dahil oldu. 

83' Galatasaray Yunus'un golüyle taraftarını rahatlatan golü kaydetti: 4-2

90+1 Larsson maçın 7. golüne imza attı. Fark 1'e indi: 4-3

86' Osimhen kenara gelirken Batshuayi oyuna dahil oldu.

90+5  Batshuayi'nin golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

90+6 Mücadele sona erdi.

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 3

Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

PAOK ve RFS müsabakalarında cezasının 2 maçını geçiren Uruguaylı kaleci, Elfsborg karşılaşmasında da forma giyemedi. 

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 4

4 FUTBOLCU FORMA GİYEMEDİ

Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamıyor.

Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada yok.

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 5

UEFA BAŞKANI CEFERİN DE İZLEDİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti.

İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti.

Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 6

ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkardı.

Buruk, Süper Lig'de son yapılan Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, deplasmanda 3-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için Elfsborg karşısında yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i oynattı.

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 7

ICARDİ-OSİMHEN 2. KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ile Victor Osimhen, bu sezon ikinci kez bir maça birlikte başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 2 sezonki şampiyonluklarına önemli katkı veren Icardi ile bu sezon kadroya dahil edilen Osimhen, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 8

GALATASARAY'IN AVRUPA YOLU

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı.

İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Kupa 2'nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 9

ELFSBORG'UN AVRUPA YOLU

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı.

Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 10

İLK 11'LER

GALATASARAY:

Günay, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Ziyech, Yunus Akgün, Icardi ve Osimhen.

ELFSBORG:

Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Badioo, Arber Zeneli

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 11

DİĞER KARELER

7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 12
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 13
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 14
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 15
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 16
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 17
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 18
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 19
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 20
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 21
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 22
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 23
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 24
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 25
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 26
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 27
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 28
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 29
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 30
7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor! - 31
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