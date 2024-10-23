7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Elfsborg takımını konuk etti. Galatasaray'da cezalı Muslera, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs İsveç temsilcisine karşı forma giyemedi. 7 gole sahne olan mücadele 4-3'lük Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Ligde namağlup devam eden sarı kırmızılı ekip bu skorla Avrupa'da da namağlup yoluna devam etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar..
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırladı.
7 gole sahne olan mücadele 4-3'lük Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'ın golleri Yunus, Osimhen, Icardi ve Barış Alper'den geldi.
Ligde namağlup devam eden sarı kırmızı ekip bu skorla Avrupa'da da namağlup yoluna devam etti.
Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug düdük çaldı.
Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yaptı.