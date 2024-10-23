7 gollü maçta kazanan Galatasaray: Avrupa'da namağlup devam ediyor!

ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkardı.



Buruk, Süper Lig'de son yapılan Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişikliğe gitti.



Tecrübeli teknik adam, deplasmanda 3-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için Elfsborg karşısında yararlanamadı.



Buruk, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i oynattı.