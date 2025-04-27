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7 gollü maçta kazanan Trabzonspor

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. 7 gollü maçı 4-3 bordo mavili ekip kazandı. Bu sonuçla ilk 5 hedefinde olan Trabzonspor puanını 45'e çıkardı. Bordo mavili ekipte 8. maçına çıkan Fatih Tekke 6. galibiyetini aldı. Trabzonspor üst üste ligde üçüncü maçını kazanarak galibiyet serisi de oluşturdu. Lig ve kupayla birlikte ise seri dört maça çıktı. İşe ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

7 gollü maçta kazanan Trabzonspor - 1

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan maçı hakem Ali Şansalan yönettti.

7 gollü maçı 4-3 bordo mavili ekip kazandı. Bordo mavili ekipte 8. maçına çıkan Fatih Tekke 6. galibiyetini aldı. Göztepe ile berabere kalan Tekke sadece Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilmişti.

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7 gollü maçta kazanan Trabzonspor - 2

Trabzon'da goller Zubkov (2), Sikan ve Banza'den gelirken, Alanya'nın gollerini Cordova, Hadergjonaj (P), ve Sporar kaydetti.

7 gollü maçta kazanan Trabzonspor - 3

Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçın 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe maçında forma şansı verdiği Lundstram'ın yerine kart cezası nedeniyle kupada oynayamayan Mendy'e, dinlendirdiği Savic'in yerine yine kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu'ya görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin yerine de Visca'yı sahaya sürdü.

7 gollü maçta kazanan Trabzonspor - 4

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Draguş, Hüseyin Türkmen, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

7 gollü maçta kazanan Trabzonspor - 5

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü olan Trabzonspor'un eski Portekizli futbolcusu Joao Pereira'ya taraftarlar maç öncesi ilgi gösterdi.

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımın önceki maçları stadyum ekranından yansıtıldı.

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