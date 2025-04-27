7 gollü maçta kazanan Trabzonspor
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. 7 gollü maçı 4-3 bordo mavili ekip kazandı. Bu sonuçla ilk 5 hedefinde olan Trabzonspor puanını 45'e çıkardı. Bordo mavili ekipte 8. maçına çıkan Fatih Tekke 6. galibiyetini aldı. Trabzonspor üst üste ligde üçüncü maçını kazanarak galibiyet serisi de oluşturdu. Lig ve kupayla birlikte ise seri dört maça çıktı. İşe ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan maçı hakem Ali Şansalan yönettti.
7 gollü maçı 4-3 bordo mavili ekip kazandı. Bordo mavili ekipte 8. maçına çıkan Fatih Tekke 6. galibiyetini aldı. Göztepe ile berabere kalan Tekke sadece Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilmişti.