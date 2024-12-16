7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı!

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
Ev sahibi ekip Dries Mertens'in 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, 17. dakikada konuk ekipte sahneye çıkan Ozan Tufan skoru 1-1'e getirdi.
29. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği golle sarı-kırmızılılar yeniden öne geçti.
Simon Banza'nın 51. dakikadaki golüyle skora yeniden denge getiren bordo-mavililer, 55. dakikada yeniden Ozan Tufan ile golü bularak 3-2 öne geçti.
Oyuna sonradan giren Michy Batshuayi, 63. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 3-3'e getirdi.
90+8. dakikada Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle Galatasaray sahadan 4-3 galip ayrıldı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'da 66. dakikada sarı kart gören Rolan Sallai, cezalı duruma düştü.