7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı!

12 YIL SONRA İLK

Yunus Akgün, Selçuk İnan'dan (Nisan 2012; 1 gol ve 1 asist) bu yana Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a rakip olduğu bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.