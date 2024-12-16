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7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı!

Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u son saniyede kaydettiği golle 4-3 mağlup etti. Nefes kesen derbide toplam 7 gol çıkarken, sarı-kırmızılılar yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında  Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

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7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 2

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Ev sahibi ekip Dries Mertens'in 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, 17. dakikada konuk ekipte sahneye çıkan Ozan Tufan skoru 1-1'e getirdi.

29. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği golle sarı-kırmızılılar yeniden öne geçti.

Simon Banza'nın 51. dakikadaki golüyle skora yeniden denge getiren bordo-mavililer, 55. dakikada yeniden Ozan Tufan ile golü bularak 3-2 öne geçti.

Oyuna sonradan giren Michy Batshuayi, 63. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 3-3'e getirdi.

90+8. dakikada Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle Galatasaray sahadan 4-3 galip ayrıldı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da 66. dakikada sarı kart gören Rolan Sallai, cezalı duruma düştü.

7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 3

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puanla liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor ise 16 puanla 15. sırada yer aldı.   

7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 4

12 YIL SONRA İLK

Yunus Akgün, Selçuk İnan'dan (Nisan 2012; 1 gol ve 1 asist) bu yana Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a rakip olduğu bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 5

YEDEKTEN GELİP EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU

Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda en fazla gol atan oyuncu,
Galatasaray'ın golcüsü Michy Batshuayi.

1 gol vs Trabzonspor

1 gol vs Bodrum FK

1 gol vs Samsunspor

1 gol vs Hatayspor

Öte yandan Süper Lig tarihinde oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda Michy Batshuayi'den (12) daha fazla gol atan tek yabancı oyuncu Pierre Webo (13).

7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 6

Ozan Tufan, Kasım 2020'den (Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol attı (vs Galatasaray).

7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 7

FELİPE MELO YILLAR SONRA RAMS PARK'TA

Galatasaray'da bir döneme iz bırakan Felipe Melo, yıllar sonra RAMS Park'a geldi. 

Brezilyalı futbolcu maç öncesi taraftarlarla kale arkasındaki sete çıkarak tezahüratlar yaptı. 

İkinci Başkan Metin Öztürk tarafından Melo'ya maç öncesi plaket takdim edildi. 

7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 8
7 gollü nefes kesen derbi: Galatasaray son saniyede kazandı! - 9
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