7 maç aradan sonra 11'e dönen Arda, 75 dakika saha kaldı: "O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri"
Real Madrid'de 7 maç sonra 11'de başlayan Arda Güler performansıyla övgü topladı. Eflatun beyazlılarda Ara 75 dakika sahada kaldı. Ancelotti maçın ardından milli oyuncu hakkında, "Arda yaratıcılığıyla takıma çok katkı verdi. Gol atmaya da çok yaklaştı ama olmadı. O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'de Arda Güler performansıyla övgü topladı. Eflatun beyazlılar milli futbolcunun ilk 11'de başladığı maçta Leganes'i 3-0 yendi.