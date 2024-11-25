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7 maç aradan sonra 11'e dönen Arda, 75 dakika saha kaldı: "O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri"

Real Madrid'de 7 maç sonra 11'de başlayan Arda Güler performansıyla övgü topladı. Eflatun beyazlılarda Ara 75 dakika sahada kaldı. Ancelotti maçın ardından milli oyuncu hakkında, "Arda yaratıcılığıyla takıma çok katkı verdi. Gol atmaya da çok yaklaştı ama olmadı. O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.

7 maç aradan sonra 11'e dönen Arda, 75 dakika saha kaldı: "O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri" - 1

Real Madrid'de Arda Güler performansıyla övgü topladı. Eflatun beyazlılar milli futbolcunun ilk 11'de başladığı maçta Leganes'i 3-0 yendi.

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7 maç aradan sonra 11'e dönen Arda, 75 dakika saha kaldı: "O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri" - 2

Carlo Ancelotti eksikler nedeniyle 4-3-3 yerine 4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya sürdü.

Madrid, deplasmanda Leganes'i Mbappe, Valverde ve Bellingham'ın golleriyle yendi.


7 maç aradan sonra 11'e dönen Arda, 75 dakika saha kaldı: "O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri" - 3

Arda Güler La Liga'da 7 maç aradan sonra forma giydi ve 75 dakika sahada kaldı.

Ancelotti maçın ardından "Arda yaratıcılığıyla takıma çok katkı verdi. Gol atmaya da çok yaklaştı ama olmadı. O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri." dedi.

7 maç aradan sonra 11'e dönen Arda, 75 dakika saha kaldı: "O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri" - 4

İtalyan teknik adam, takımın son zamanlardaki performansı ve genç oyunculara şans vermemesi nedeniyle eleştiriliyordu.

7 maç aradan sonra 11'e dönen Arda, 75 dakika saha kaldı: "O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri" - 5

Madrid La Liga'da bir maçı fazla lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alıyor.

Eflatun beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta topladığı 6 puanla 18. basamakta.

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