7 maç aradan sonra 11'e dönen Arda, 75 dakika saha kaldı: "O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri"

Arda Güler La Liga'da 7 maç aradan sonra forma giydi ve 75 dakika sahada kaldı.



Ancelotti maçın ardından "Arda yaratıcılığıyla takıma çok katkı verdi. Gol atmaya da çok yaklaştı ama olmadı. O zor zamanlarda güvendiğim oyunculardan biri." dedi.



