73 yaşındaki Demir Adam, 24 saatte 2 birincilik aldı

Türkiye’nin ‘Demir adamı’ olarak bilinen, biyolojik yaşı 33 olarak tespit edilen 73 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Mersin’de bir gün arayla katıldığı iki yarıştan iki birincilikle döndü.

Antalya’da ikamet eden Bıdı, yaptığı derece ile evine madalya ve kupayla döndü.