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75 milyon euro değere sahip yıldız futbolcu Arnold bedelsiz olarak transfer oluyor

Liverpool'un altyapısından yetişen ve son yıllarda kulübün simgesi haline gelen Trent-Alexander Arnold, Anfield'daki son sezonunu geçiriyor olabilir. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 75 milyon euro değere sahip yıldız sağ bek sezon sonunda bedelsiz olarak Real Madrid forması giyecek.

75 milyon euro değere sahip yıldız futbolcu Arnold bedelsiz olarak transfer oluyor - 1

Trent Alexander Arnold, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Yıldız oyuncu, sezon sonunda bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olabilir.

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75 milyon euro değere sahip yıldız futbolcu Arnold bedelsiz olarak transfer oluyor - 2

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre İspanyol deviyle yapılan görüşmelerde sona gelindi.

26 yaşındaki oyuncu, Liverpool formasıyla 368 maça çıkarak Premier League, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve FA Cup gibi büyük başarılara imza attı.

75 milyon euro değere sahip yıldız futbolcu Arnold bedelsiz olarak transfer oluyor - 3

Kulübün altyapısından yetişip, 2023 yılında ikinci kaptanlığa kadar yükselen Alexander-Arnold, son yıllarda takımın en önemli figürlerinden biri haline geldi.

Ancak yıldız futbolcunun son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve saha içindeki tavırları, taraftarla arasının açılmasına neden oldu.

75 milyon euro değere sahip yıldız futbolcu Arnold bedelsiz olarak transfer oluyor - 4

Özellikle Ballon D'or kazanmayı Liverpool'la Şampiyonlar Ligi kazanmaya tercih edeceğini söylemesi, sadakat tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Taraftarların bir kısmı Alexander Arnold'ın artık bireysel başarılara odaklandığını düşünüyor. Liverpool'lu taraftarlar şehrin birçok yerine ''Dost ya da düşman. Seçimini yap Trent'' yazan pankartlar asıyor. 

75 milyon euro değere sahip yıldız futbolcu Arnold bedelsiz olarak transfer oluyor - 5

Trent Alexander Arnold'ın olası Real Madrid transferi, Liverpool adına sadece bir oyuncunun kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir boşluğun da habercisi.

Çocukluğundan beri kırmızı formayı giyen Arnold'ın boşluğunun nasıl dolacağı ise şimdiden merak konusu.

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