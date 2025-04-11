75 milyon euro değere sahip yıldız futbolcu Arnold bedelsiz olarak transfer oluyor
Liverpool'un altyapısından yetişen ve son yıllarda kulübün simgesi haline gelen Trent-Alexander Arnold, Anfield'daki son sezonunu geçiriyor olabilir. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 75 milyon euro değere sahip yıldız sağ bek sezon sonunda bedelsiz olarak Real Madrid forması giyecek.
Trent Alexander Arnold, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Yıldız oyuncu, sezon sonunda bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olabilir.