75 milyon euro değere sahip yıldız futbolcu Arnold bedelsiz olarak transfer oluyor

Kulübün altyapısından yetişip, 2023 yılında ikinci kaptanlığa kadar yükselen Alexander-Arnold, son yıllarda takımın en önemli figürlerinden biri haline geldi.



Ancak yıldız futbolcunun son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve saha içindeki tavırları, taraftarla arasının açılmasına neden oldu.