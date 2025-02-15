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8 eksik bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.Ligde son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Karlılaşma öncesi sarı lacivertlilerde 8 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. İşte ayrıntılar...

8 eksik bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

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8 eksik bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak - 2

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.

8 eksik bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak - 3

8 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.

8 eksik bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak - 4

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.

Becao ve osterwolde'nin de tedavi süreci devam ediyor.

8 eksik bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak - 5

DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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