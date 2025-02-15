8 eksik bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.Ligde son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Karlılaşma öncesi sarı lacivertlilerde 8 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.