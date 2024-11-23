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8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede 6-2'lİk Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe bu skorla puanını 29'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 1

Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. 

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldu. 

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynana müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetti. 

Mücadelede 6-2'lİk Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe bu skorla puanını 29'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. 

Fenerbahçe'de goller Oğuz Aydın (2),  En Nesyri, Szymanski, Djiku ve Tadic'den geldi. 

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8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

6' Fenerbahçe 7. dakikada Tadic'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 

12' Kayserispor'da Baran Ali, Osayi Samuel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' Oğuz Aydın'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi.

26' Oğuz Aydın kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. 

43' Djiku'nun kendi kalesine attığı golle farkı 'ye indi: 3-2

45+3 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

56' Kolovetsios skoru 3-2'ye getirdi. 

63' Fenerbahçe yeniden farkı 2'ye çıkardı. En-Nesyri golüyle skor 4-2.

82' Kostic ile sarı lacivertlilerin 5. golü geldi.

88' Sebastian Szymanski'nin golüyle fark 4'e çıktı. 

90+5 Maç sona erdi. 

8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 3

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Oosterwolde ve Çağlar'ın tedavisi sürüyor. Hafif ağrıları bulunan Saint-Maximin ile sakatlıktan çıkan Cengiz ise henüz hazır olmadığı için tedbir amaçlı kafilede yer almadı.

8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 4

MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Mourinho, ligde son oynadıkları Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de forma verdiği Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında şans verdi.

8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 5

KAYSERİSPOR KADRODA 1 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı.

Kayserispor'da kart cezalısı Attamah'ın yerine Ramazan Civelek, ilk 11'de şans buldu.

8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 6

Fenerbahçe "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız", Bellona Kayserispor ise "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankartlarla taraftarı selamladı.

8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 7

İLK 11'LER

Kayserispor:

Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.

Fenerbahçe:

Livakovic, Kostic, Djiku, Samet, Osayi, Fred, Amrabat, Tadic, Mert Hakan, Oğuz, En-Nesyri.

8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 8

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8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe! - 18
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