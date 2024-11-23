8 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede 6-2'lİk Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe bu skorla puanını 29'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldu.
RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynana müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetti.
Mücadelede 6-2'lİk Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe bu skorla puanını 29'a çıkararak zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'de goller Oğuz Aydın (2), En Nesyri, Szymanski, Djiku ve Tadic'den geldi.