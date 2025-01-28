8. haftanın programı: Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftanın maç programı merak konusu oldu. Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.