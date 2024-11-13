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80 milyon dolarlık boks maçı: Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkıyor

Efsane boksör Mike Tyson, 58 yaşında ringlere dönüyor. Tyson, YouTube fenomeni ve boksör Jake Paul ile Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik ATT Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Toplam 80 milyon dolar ödüllü bu maçta ring kenarı biletleri 10-50 bin dolar arasında değişiyor. Öte yandan şu ana kadar biletlerden elde edilen gelirlerin de 9 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

80 milyon dolarlık boks maçı: Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkıyor - 1

80 MİLYON DOLARLIK MAÇ

Profesyonel kariyerini 2005'te noktalayan efsane boksör Mike Tyson, 80 milyon dolarlık maçla ringlere geri dönüyor.

58 yaşındaki efsane boksör, YouTube yayıncılığından boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek.

Merakla beklenen boks maçına geri sayım başlarken, iki sporcunun kazanacağı para ödülü de belli oldu.

16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak boks maçında iki isim 80 milyon doları bölüşecek.


İkili 2 dakika üzerinden 8 raund boyunca dövüşecek.

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80 milyon dolarlık boks maçı: Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkıyor - 2

BİLET GELİRLERİ ORTAYA ÇIKTI

NFL ekibi Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik stadyumu AT&T'de oynanacak maçın ring kenarındaki biletleri 10 ila 50 bin doları arasında değişiyor.

Şu ana kadar satılan biletlerden 9 milyon dolarlık gelir elde edildiği ortaya çıktı.

80 milyon dolarlık boks maçı: Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkıyor - 3

Boks tarihinin en pahalı bileti ise bu karşılaşma için satışa çıktı. Ringe 1.8 metre yakınlıkta bulunan 2 koltuğun ise tanesi 2 milyon dolar.

Bu VIP biletlerin sahipleri, iki boksörle tanışma fırsatına da sahip olacak. Bilet ayrıca açık büfe her şey dahil yemek ve maç sonrası ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuyor.

80 milyon dolarlık boks maçı: Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkıyor - 4

Mike Tyson boks kariyerindeki 56 maçın 50'sini kazandı, üstelik bunların 44'ünde rakiplerini nakavt etti.

80 milyon dolarlık boks maçı: Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkıyor - 5

Boks hayatına geçen yıl başlayan Jake Paul ise çıktığı 11 boks maçının 10'unda rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

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