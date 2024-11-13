80 milyon dolarlık boks maçı: Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkıyor
Efsane boksör Mike Tyson, 58 yaşında ringlere dönüyor. Tyson, YouTube fenomeni ve boksör Jake Paul ile Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik ATT Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Toplam 80 milyon dolar ödüllü bu maçta ring kenarı biletleri 10-50 bin dolar arasında değişiyor. Öte yandan şu ana kadar biletlerden elde edilen gelirlerin de 9 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.
80 MİLYON DOLARLIK MAÇ
Profesyonel kariyerini 2005'te noktalayan efsane boksör Mike Tyson, 80 milyon dolarlık maçla ringlere geri dönüyor.
58 yaşındaki efsane boksör, YouTube yayıncılığından boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek.
Merakla beklenen boks maçına geri sayım başlarken, iki sporcunun kazanacağı para ödülü de belli oldu.
16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak boks maçında iki isim 80 milyon doları bölüşecek.
İkili 2 dakika üzerinden 8 raund boyunca dövüşecek.