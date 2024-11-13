80 milyon dolarlık boks maçı: Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkıyor

Boks tarihinin en pahalı bileti ise bu karşılaşma için satışa çıktı. Ringe 1.8 metre yakınlıkta bulunan 2 koltuğun ise tanesi 2 milyon dolar.

Bu VIP biletlerin sahipleri, iki boksörle tanışma fırsatına da sahip olacak. Bilet ayrıca açık büfe her şey dahil yemek ve maç sonrası ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuyor.