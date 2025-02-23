882 maça giden Galatasaray taraftarının hedefi 1000. maç: Maç izlerken su içmiyor, yemek yemiyor 90 dakika telefona bakmıyor!
Galatasaray taraftarı Metin Sağır, 50 yılda 882 maça giderek futbolun arşivini tuttu. Sağır'ın hayali Galatasaray'ın 1000. maçına takım otobüsüyle gitmek. Maçlarda totemleri olduğunu söyleyen Sağır, "Maç izlerken benim yanımda oturan hiç kimse bacak bacak üstüne atamaz, su, çay içemez, herhangi bir şey yiyemez. Konsantrasyonla izlenir, 90 dakika boyunca telefona bakmış bir insan değilim." diyor.