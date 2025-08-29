89 ve 78 yaşındaki çift gençlere ilham veriyor: Yüzlerce madalya ve ödüller kazandı
Yurt içi ve yurt dışında katıldıkları yüzme yarışlarında dereceler kazanan 89 yaşındaki Sami ve 78 yaşındaki Sevil Gemicioğlu, yüzme tutkularıyla gençlere ve yaşıtlarına ilham kaynağı oluyor.
Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki Adabükü mevkisinde yaşamlarını sürdüren çift, her sabah çok erken saatte sitenin sahilinde antrenman yapıyor.
Çift şimdiye kadar hem yurt dışı hem de yurt içinde katıldıkları yüzme yarışlarında yüzlerce madalya ve ödüller kazandı.