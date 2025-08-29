89 ve 78 yaşındaki çift gençlere ilham veriyor: Yüzlerce madalya ve ödüller kazandı

"GENÇLERLE YÜZEREK KENDİMİ GENÇ HİSSEDİYORUM"

Eşi 78 yaşındaki Sevil Gemicioğlu da yüzmeye 2008 de 60 yaşında başladığını, hiçbir altyapısının da bulunmadığını anlattı.



2008'de başladığı Boğaz Maratonuna 18 yıldır katıldığını anlatan Gemicioğlu, bu yıl çok başarılı olduğunu, 3 bin kişi içerisinden 600 kişiyi geçmeyi başardığını söyledi.



Genç sporcularla bir arada olmanın kendisini çok genç hissettirdiğini anlatan Gemicioğlu, şunları söyledi:



"Hiçbir zaman yaşımı düşünmüyorum çünkü ben bunu yapabiliyorsam daha ne isteyebilirim. Hedefim, daha da yaşlandıkça bunu yapmaya devam edeceğim. Önümüzde birçok yarış var. Biz devam ediyoruz. Onun için 'durmak yok yola devam' diyorum. Devamlı çalışma var. Burada denizde olmasa havuzda çalışmalarımız oluyor. Daha önceden havuzlarda yarışmalara katılıyorduk. Buradaki ortamdan sonra denize daha çok alıştım. Havuzda da çok güzel derecelerim var. Hepsini yüzüyorum. O yüzden bu hayat böyle devam ediyor. İnşallah Allah sağlık verdiği müddetçe de bunu yapmaya çalışıyorum."



