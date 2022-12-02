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90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, Portekiz'i 90+1'de Hee-Chan Hwang'ın attığı golle 2-1 yendi. Bu sonuçla Güney Kore, aynı puan (4) ve averaja (0) sahip Uruguay'ı grup maçlarında daha fazla gol attığı için geride bıraktı ve 6 puanlı lider Portekiz'in ardından ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 1

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda yer alan Güney Kore, Education City Stadı’nda Portekiz'le karşı karşıya geldi.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 2

Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 5. dakikada öne geçti. Pepe'nin uzun pasıyla topla buluşan ve sağ taraftan çizgiye kadar inen Dalot'nun ceza alanına çıkardığı topu Horta tamamladı: 1-0.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 3

27. dakika Younggwon Kim, Güney Kore'ye beraberliği getirdi. Sol kanattan kullanılan korner atışında, savunmadan seken topu altı pas içinde önünde bulan Younggwon düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 4

34. dakikada Dalot'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutta, kaleci Seunggyu Kim yatarak topu kornere çeldi.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 5

42. dakikada Vitinha'nın ceza yayı önünden gönderdiği şutta kaleci Seunggyu Kim, gole izin vermedi. Dönen topu Cristiano Ronaldo kafayla tamamladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 6

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 7

74. dakikada Portekiz ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Kangin Lee geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 8

90+1. dakikada kendi yarı alanında buluştuğu topla Portekiz ceza alanı önüne kadar gelen Son'ın üç futbolcu arasından gönderdiği pası Heechan Hwang kalecinin yanından ağlara gönderdi ve takımına turu getiren golü kaydetti: 2-1.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 9

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Güney Kore, aynı puan (4) ve averaja (0) sahip Uruguay'ı grup maçlarında daha fazla gol attığı için geride bıraktı ve 6 puanlı lider Portekiz'in ardından ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 10

Uzatma dakikaları nedeniyle daha geç biten Gana-Uruguay maçının sonucunu orta sahada birlikte bekleyen Güney Koreli futbolcular, haberin gelmesinin ardından büyük coşku yaşadı. Tribünlere koşan futbolcular, sevinçlerini kendilerini 90 dakika durmadan destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 11
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 12
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 13
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 14
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 15
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 16
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 17
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 18
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 19
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 20
90+1'de gelen mucize! Güney Kore inanılmazı başardı - 21

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