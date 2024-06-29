98'inci kez yapılacak: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
At yarışlarında Gazi Koşusu heyecanı başlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da yapılacak. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 yılının heyecanla beklenen Gazi Koşusu için geri sayım sona erdi. Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 2'si yedek olmak üzere 24 safkan kayıt yaptırdı. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Gazi Koşusu'nda en iyi derece ise "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. İşte, Gazi Koşusu hakkında bilgiler...