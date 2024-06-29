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98'inci kez yapılacak: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

At yarışlarında Gazi Koşusu heyecanı başlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da yapılacak. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

98'inci kez yapılacak: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

2024 yılının heyecanla beklenen Gazi Koşusu için geri sayım sona erdi. Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 2'si yedek olmak üzere 24 safkan kayıt yaptırdı. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Gazi Koşusu'nda en iyi derece ise "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. İşte, Gazi Koşusu hakkında bilgiler...

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98'inci kez yapılacak: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV’nin yanı sıra 17’si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.

98'inci kez yapılacak: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ


Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

98'inci kez yapılacak: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?


Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 13 milyon 500 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.

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