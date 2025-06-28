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99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı?

99. Gazi Koşusu heyecanı başladı. Türk atçılığının en prestijli yarışlarından olan Gazi Koşusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her sene düzenleniyor. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek yarışta atlar ve jokeyler 2 bin 400 metre koşacak. Yarışı yakından takip edecekler ise ''Halis Karataş Gazi Koşusun'nda yarışacak mı?''sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene Gazi Koşusu şampiyonu Akın Sözen olmuştu. Peki, Gazi Koşusu ödülü ne kadar, hangi atlar koşacak?

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı? - 1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına periyodik olarak gerçekleşen Gazi Koşusu'nun ilk yarışını Ulu Önder Atatürk izlemişti. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusunu yurt içi ve yurt dışından binlerce katılımcı izliyor. At sahipleri ve jokeyler için zirve noktası kabul edilen Gazi Koşusu nereden, nasıl izlenir?

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99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı? - 2

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı? - 3

HALİS KARATAŞ YARIŞACAK MI?

Bu sene gerçekleşecek Gazi Koşusu'nda Purosangue isimli safkanla Halis Karataş yarışacak.

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı? - 4

GAZİ KOŞUSUNA KATILAN ATLAR VE JOKEYLER

2024 yılının Gazi şampiyonu olan jokey Akın Sözen, Database ile yarışa çıkacak. Gökhan Kocakaya ile yarışacak Zambur Aga, Vedat Abiş ile yarışacak Special Man, efsane Halis Karataş’ın bineceği Purosangue, Hışman Çizik ile yeşil çimlere çıkacak Handsome King, Ahmet Çelik’in tercih ettiği Cutha, Özcan Yıldırım ile yarışacak Brain Brooster ve Erhan Yavuz’un üzerinde olacağı Boon Nam da birincilik için mücadele edecek.

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı? - 5

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLLERİ 2025

Bu sene yarışın birincilik ikramiyesi 30.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 12.000.000 TL, üçüncüye 6.000.000 TL, dördüncüye 3.000.000 TL, beşinciye ise 1.500.000 TL ikramiye verilecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve sahibi primiyle birlikte toplam 46.335.000 TL'lik bir ikramiye elde edecek.

Tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi dahil olarak 55.335.000 TL'ye ulaşan ücrete sahip olacak.

99. Gazi Koşusu'na 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere toplam 26 safkanın kaydı yapılırken, bunların 23'ü erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı? - 6
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