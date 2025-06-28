99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı?
99. Gazi Koşusu heyecanı başladı. Türk atçılığının en prestijli yarışlarından olan Gazi Koşusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her sene düzenleniyor. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek yarışta atlar ve jokeyler 2 bin 400 metre koşacak. Yarışı yakından takip edecekler ise ''Halis Karataş Gazi Koşusun'nda yarışacak mı?''sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene Gazi Koşusu şampiyonu Akın Sözen olmuştu. Peki, Gazi Koşusu ödülü ne kadar, hangi atlar koşacak?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına periyodik olarak gerçekleşen Gazi Koşusu'nun ilk yarışını Ulu Önder Atatürk izlemişti. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusunu yurt içi ve yurt dışından binlerce katılımcı izliyor. At sahipleri ve jokeyler için zirve noktası kabul edilen Gazi Koşusu nereden, nasıl izlenir?