99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu'nda koşacak atlar: Halis Karataş yarışacak mı?

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLLERİ 2025

Bu sene yarışın birincilik ikramiyesi 30.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 12.000.000 TL, üçüncüye 6.000.000 TL, dördüncüye 3.000.000 TL, beşinciye ise 1.500.000 TL ikramiye verilecek.



Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve sahibi primiyle birlikte toplam 46.335.000 TL'lik bir ikramiye elde edecek.



Tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi dahil olarak 55.335.000 TL'ye ulaşan ücrete sahip olacak.



99. Gazi Koşusu'na 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere toplam 26 safkanın kaydı yapılırken, bunların 23'ü erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.