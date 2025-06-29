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99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar

Türk atçılığının en köklü ve prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez heyecan dolu anlara sahne olacak. Gazi Koşusu sadece bir yarış değil; aynı zamanda Türk atçılığının prestijini ve tarihsel mirasını yaşatan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Peki, 99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar - 1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına periyodik olarak gerçekleşen Gazi Koşusu'nun ilk yarışını Ulu Önder Atatürk izlemişti. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusunu yurt içi ve yurt dışından binlerce katılımcı izliyor. At sahipleri ve jokeyler için zirve noktası kabul edilen Gazi Koşusu nereden, nasıl izlenir?

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99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar - 2

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17:15'te start alacak yarış, Kanal D, D-Smart kanalları Tay TV ve Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar - 3

HALİS KARATAŞ YARIŞACAK MI?

Bu sene gerçekleşecek Gazi Koşusu'nda Purosangue isimli safkanla Halis Karataş yarışacak.

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar - 4

GAZİ KOŞUSUNA KATILAN ATLAR VE JOKEYLER

2024 yılının Gazi şampiyonu olan jokey Akın Sözen, Database ile yarışa çıkacak. Gökhan Kocakaya ile yarışacak Zambur Aga, Vedat Abiş ile yarışacak Special Man, efsane Halis Karataş’ın bineceği Purosangue, Hışman Çizik ile yeşil çimlere çıkacak Handsome King, Ahmet Çelik’in tercih ettiği Cutha, Özcan Yıldırım ile yarışacak Brain Brooster ve Erhan Yavuz’un üzerinde olacağı Boon Nam da birincilik için mücadele edecek.

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar - 5

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLLERİ 2025

Bu sene yarışın birincilik ikramiyesi 30.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 12.000.000 TL, üçüncüye 6.000.000 TL, dördüncüye 3.000.000 TL, beşinciye ise 1.500.000 TL ikramiye verilecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve sahibi primiyle birlikte toplam 46.335.000 TL'lik bir ikramiye elde edecek.

Tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi dahil olarak 55.335.000 TL'ye ulaşan ücrete sahip olacak.

99. Gazi Koşusu'na 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere toplam 26 safkanın kaydı yapılırken, bunların 23'ü erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.

99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar - 6
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