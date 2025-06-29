99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar
Türk atçılığının en köklü ve prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez heyecan dolu anlara sahne olacak. Gazi Koşusu sadece bir yarış değil; aynı zamanda Türk atçılığının prestijini ve tarihsel mirasını yaşatan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Peki, 99. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına periyodik olarak gerçekleşen Gazi Koşusu'nun ilk yarışını Ulu Önder Atatürk izlemişti. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusunu yurt içi ve yurt dışından binlerce katılımcı izliyor. At sahipleri ve jokeyler için zirve noktası kabul edilen Gazi Koşusu nereden, nasıl izlenir?