A Milli Basketbol Takımı maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2025 EuroBasket maç takvimi

Avrupa Şampiyonası takvimi belli oldu. A Milliler, EuroBasket'de A Grubunda yer aldı. Milli Basketbol Takımının grubunda ise Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya yer alıyor. İşte, A Milli Basketbol Takımı maç tarihleri...