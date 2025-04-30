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A Milli Basketbol Takımı maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2025 EuroBasket maç takvimi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) FIBA EuroBasket maç programını paylaştı. A Milli Basketbol Takımımız, ilk olarak Letonya ile karşılaşacak. FIBA Avrupa Şampiyonası Türkiye grubu ve maç tarihleri, basketbol severlerin gündeminde. A Milli Basketbol maçı ne zaman?

A Milli Basketbol Takımı maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2025 EuroBasket maç takvimi - 1

Avrupa Şampiyonası takvimi belli oldu. A Milliler, EuroBasket'de A Grubunda yer aldı. Milli Basketbol Takımının grubunda ise Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya yer alıyor. İşte, A Milli Basketbol Takımı maç tarihleri...

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A Milli Basketbol Takımı maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2025 EuroBasket maç takvimi - 2

A MİLLİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası maçları 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında olacak. Şampiyonanın grup maçları Limasol, Tampere, Riga ve Katoviçe şehirlerinde gerçekleşecek. Final maçı da Riga’da yapılacak.

27 Ağustos Çarşamba:
Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:
Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:
Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:
Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:
Türkiye-Sırbistan

A Milli Basketbol Takımı maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2025 EuroBasket maç takvimi - 3

EUROBASKET GRUPLARI 2025

Grup maçları ardından gruplarını ilk dörtte tamamlayan takımlar 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek son 16 turuna kalacak.

A Grubu: Portekiz, Estonya, Letonya, Türkiye, Sırbistan, Çekya

B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail

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