A Milli Basketbol Takımı maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2025 EuroBasket maç takvimi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) FIBA EuroBasket maç programını paylaştı. A Milli Basketbol Takımımız, ilk olarak Letonya ile karşılaşacak. FIBA Avrupa Şampiyonası Türkiye grubu ve maç tarihleri, basketbol severlerin gündeminde. A Milli Basketbol maçı ne zaman?
Avrupa Şampiyonası takvimi belli oldu. A Milliler, EuroBasket'de A Grubunda yer aldı. Milli Basketbol Takımının grubunda ise Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya yer alıyor. İşte, A Milli Basketbol Takımı maç tarihleri...