A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı konuk edecek: Barış Alper dönüyor
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Karadağ'ı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.