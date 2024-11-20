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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolun az oynandığı bir maç oldu

Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, zemin nedeniyle futbolun oynanmadığı bir maçı kaybettiklerini söyledi. Montella, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolun az oynandığı bir maç oldu - 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. 

Montella, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik." ifadelerini kullandı.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolun az oynandığı bir maç oldu - 2

Montella, Karadağlı bir gazetecinin “A Ligi’ne çıkmayı başaramadınız. Milli takımınızın ve kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusunu, “Sorunuzu gerçek bir soru olarak kabul etmiyorum. Son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaptığımız yolculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Bugün alıştığımız tekniği sergileyemedik, saha şartlarından dolayı. Bundan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Mart ayında play-off oynayacağız, hedefimiz A Ligi’ne çıkmak, Dünya Kupası hedefimiz de var. Bu süreçte gelişmeye devam edecek oyuncularımız da var, onlar geliştikçe biz daha güçlü olacağız." şeklinde yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolun az oynandığı bir maç oldu - 3

Montella, son iki maçta kaybedilen puanlarla liderliğin kaçtığının hatırlatılması üzerine, "Galler maçı bizim şu ana kadar belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Topa sahipken, değilken, bulduğumuz pozisyonlar vardı, sadece gol atamadık. Belki de şu ana kadar oynadığımız en iyi maçtı. Bugün futbol maçı sahada yoktu. Saha zemini şartları alışılmışın dışında, rakip de her şutta gol attı. Biz belki en kırılma anlarında bile gole yaklaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolun az oynandığı bir maç oldu - 4

İtalyan teknik adam, “Emirhan tercihinizi sormak istiyorum. Samet tam hazır değil miydi? 'Tekniğimizi tam olarak ortaya koyamadık' dediniz, saha zeminine daha uygun oyuncular tercih edebilir miydiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Samet’te sıkıntı yoktu, kurgusal anlamda oyun kurmakta bir sol ayaklıya ihtiyaç duyduğumuz için Emirhan’ı tercih ettik. Metotlarımızın çoğu tekniğe dayalı, oyun kurgularımız da teknik kapasiteye dayalı. Bugün daha çok fiziksel gücü yüksek oyuncular tercih etseydik, görüntümüz alışılmışın dışına çıkan bir görüntü olurdu. O yüzden tercihlerimiz bu yöndeydi. Sadece fiziksel olarak başlasaydık ve kaybetseydik soru da aynı olurdu. Ama futbol böyle.”

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