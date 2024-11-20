A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolun az oynandığı bir maç oldu

Montella, Karadağlı bir gazetecinin “A Ligi’ne çıkmayı başaramadınız. Milli takımınızın ve kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusunu, “Sorunuzu gerçek bir soru olarak kabul etmiyorum. Son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaptığımız yolculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Bugün alıştığımız tekniği sergileyemedik, saha şartlarından dolayı. Bundan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Mart ayında play-off oynayacağız, hedefimiz A Ligi’ne çıkmak, Dünya Kupası hedefimiz de var. Bu süreçte gelişmeye devam edecek oyuncularımız da var, onlar geliştikçe biz daha güçlü olacağız." şeklinde yanıtladı.