A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolun az oynandığı bir maç oldu
Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, zemin nedeniyle futbolun oynanmadığı bir maçı kaybettiklerini söyledi. Montella, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik." ifadelerini kullandı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
Montella, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik." ifadelerini kullandı.