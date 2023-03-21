A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2024 mesaisi başladı: İlk rakipler Ermenistan ve Hırvatistan

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından sakatlığını da atlatmasıyla birlikte tekrardan forma giymeye başlayan ve uzun bir aranın ardından tekrar milli takıma seçilen Mert Günok, geçtiğimiz yılın kendisi adına zor geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz sezon, benim için kolay olmadı. Beşiktaş'a transfer olduktan kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık yaşadım ve böyle büyük bir sakatlık, futbol kariyerimde ilkti. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan yerden kalkmak. Ben hedeflerim doğrultusunda buraya tekrar geleceğimi biliyordum. Hocamızla da oynamaya başladığım dönemden sonra görüşmemiz oldu. Kendisiyle sürekli iletişim halindeydik. Her zaman benimle ve performansımla yakından ilgilendi. Şu anda önemli bir yolun başlangıcındayız. İnşallah güzel bir başlangıç ile sonu finaller olur" diye konuştu.



Milli takımda sıcak bir ortam olduğunu ve daha önce aynı takımda oynadığı oyuncular olduğu için zorluk çekmediğini belirten Nayir, Hırvatistan'ın önemli bir futbol kültürü olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde birçok büyük turnuvaya damga vurdular. Ben de iki sene önce Hırvatistan'da top oynamış birisi olarak düzenlerine aşinayım. O yüzden de rekabet ortamlarının farkındayım. Grubu lider bitirebilmek bizim için büyük bir hedef. Daha önce onlarla oynayıp kazandığımız ikonik maçlarımız var. Umarım onları üzecek skoru alırız" şeklinde konuştu.