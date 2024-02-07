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A Milli Futbol Takımının hazırlık maçları ne zaman? Macaristan ve Avusturya maç tarihleri

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçı yapacak. Türkiye, Macaristan ve Avusturya ile 17. kez karşılaşacak. Milli takım, Macaristan ile 8'i resmi olmak üzere oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Peki, A Milli Futbol Takımı hazırlık maçları ne zaman?

A Milli Futbol Takımının hazırlık maçları ne zaman? Macaristan ve Avusturya maç tarihleri - 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya ile yaptığı 10'u resmi 16 müsabakanın ise 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı, 8'inden mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan ve Avusturya da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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A Milli Futbol Takımının hazırlık maçları ne zaman? Macaristan ve Avusturya maç tarihleri - 2

MACARİSTAN İLE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati ise daha sonra belli olacak.

A Milli Futbol Takımının hazırlık maçları ne zaman? Macaristan ve Avusturya maç tarihleri - 3

AVUSTURYA İLE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAMAN?

Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak.

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

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