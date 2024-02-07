A Milli Futbol Takımının hazırlık maçları ne zaman? Macaristan ve Avusturya maç tarihleri

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya ile yaptığı 10'u resmi 16 müsabakanın ise 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı, 8'inden mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan ve Avusturya da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.