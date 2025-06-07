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A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk hafta mücadelelerine çıkıyor. VNL'nin ikinci hafta karşılaşmaları ise İstanbul'da olacak. Ancak Filenin Sultanlarının çıktığı ilk üç maçtaki kadrosu spor severlerin dikkatini çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımının, Fransa, Tayland ve Polonya maçlarına farklı kadro ile çıktı. İzleyenler ise Vargas, Ebrar ve Zehra Güneş'in neden maçlara çıkmadığını araştırıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var? - 1

Filenin Sultanları Milletler Ligi maçlarında Ebrar Karakurt, Vargas ve Zehra Güneş gibi isimlerin neden yer almadığı merak konusu oldu. Ancak başarılı sporcular, VNL'nin geniş kadrosunda yer almıştı. 13 Temmuz'a kadar devam edecek maçların kadrosu öne çıkacak. İşte, detaylar...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var? - 2

VARGAS, ZEHRA GÜNEŞ, EBRAR NEDEN YOK? 

Milletler Ligi mücadeleleri üç haftalık periyotlarla düzenleniyor. İlk hafta maçları Çin'de, ikinci hafta Türkiye'de, üçüncü hafta ise Hollanda'da olacak. VNL maçlarında; Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Eda Erdem gibi isimler yer almadı.

Eda Erdem dışındaki diğer sporcuların İstanbul ayağı için dinlendirildiği ve Türkiye'deki mücadelelerde yer alacakları biliniyor.

Ayrıca Eda Erdem'in de 22 Ağustos - 7 Eylül tarihlerindeki Dünya Şampiyonası'nda yer alacağı biliniyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var? - 3

Fransa, Tayland ve Polonya maçlarındaki kadrolar:

Fransa kadrosu (Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge, Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)

Tayland kadro (Dilay, Derya, Berka, Aleksia, Yaprak, Deniz, Eylül, Hande)

Polonya kadrosu (Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge, Saliha, Dilay)

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var? - 4

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI GENİŞ KADRO

Pasörler: Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit), Buse Ünal (Bahçelievler Bld.), Sıla Çalışkan (VakıfBank), Dilay Özdemir (Beşiktaş)

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas (Fenerbahçe Medicana), Ebrar Karakurt (Lokomotiv Kaliningrad), Tutku Burcu Yüzgenç (Incheon Heungkuk Life Pink Spiders), Defne Başyolcu (Aydın BBSK), Alexia Carutasu (Galatasaray Daikin)

Smaçörler: Meliha Diken (Fenerbahçe Medicana), Hande Baladın (Eczacıbaşı Dynavit), Saliha Şahin (Beşiktaş), İlkin Aydın (Galatasaray Daikin), Derya Cebecioğlu (VakıfBank), Yaprak Erkek (Eczacıbaşı Dynavit), Ege Melisa Bükmen (Nilüfer Bld.), Ayşe Çürük (Kuzeyboru)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Ayçin Akyol (Galatasaray Daikin), Aslı Kalaç (Fenerbahçe Medicana), Deniz Uyanık (VakıfBank), Yasemin Güveli (Galatasaray Daikin), Sinead Jack Kısal (Eczacıbaşı Dynavit), Berka Buse Özden (Aydın BBSK), Bahar Akbay (VakıfBank)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı Dynavit), Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank), Gizem Örge (Fenerbahçe Medicana), Eylül Akarçeşme Yatgın (Galatasaray Daikin)

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