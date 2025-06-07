A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var?

VARGAS, ZEHRA GÜNEŞ, EBRAR NEDEN YOK?

Milletler Ligi mücadeleleri üç haftalık periyotlarla düzenleniyor. İlk hafta maçları Çin'de, ikinci hafta Türkiye'de, üçüncü hafta ise Hollanda'da olacak. VNL maçlarında; Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Eda Erdem gibi isimler yer almadı.



Eda Erdem dışındaki diğer sporcuların İstanbul ayağı için dinlendirildiği ve Türkiye'deki mücadelelerde yer alacakları biliniyor.



Ayrıca Eda Erdem'in de 22 Ağustos - 7 Eylül tarihlerindeki Dünya Şampiyonası'nda yer alacağı biliniyor.