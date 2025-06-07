A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosunda kimler var?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk hafta mücadelelerine çıkıyor. VNL'nin ikinci hafta karşılaşmaları ise İstanbul'da olacak. Ancak Filenin Sultanlarının çıktığı ilk üç maçtaki kadrosu spor severlerin dikkatini çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımının, Fransa, Tayland ve Polonya maçlarına farklı kadro ile çıktı. İzleyenler ise Vargas, Ebrar ve Zehra Güneş'in neden maçlara çıkmadığını araştırıyor.
Filenin Sultanları Milletler Ligi maçlarında Ebrar Karakurt, Vargas ve Zehra Güneş gibi isimlerin neden yer almadığı merak konusu oldu. Ancak başarılı sporcular, VNL'nin geniş kadrosunda yer almıştı. 13 Temmuz'a kadar devam edecek maçların kadrosu öne çıkacak. İşte, detaylar...