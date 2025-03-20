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A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık!

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırladı. A Ligi'ne yükselme hedefi olan Ay-Yıldızlılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Mücadeleyi Türkiye Orkun, Kerem ve İrfan'ın golleriyle 3-1 kazandı. Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosunda yer almadı. Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle devam edemediği mücadelede Orkun Kökçü gördüğü kartla cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 1

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi hedefinde ilk sınavına çıktı. Ay yıldızlılar play off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk etti. 

Mücadeleyi 3-1 kazanan milliler rövanş için avantaj yakaladı. Goller Orkun, Kerem ve İrfan'dan geldi.

Macaristan karşısında Orkun'un kaydettiği gol A Millî Takım'ın 2025'teki ilk golü oldu. 

Uğurcan Çakır, Macaristan karşısındaki kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti. 

Oğuz Aydın, A Milli Takım ile çıktığı ilk resmi maçta 2 asist yaptı.

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A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

9' Oğuz Aydın'ın asisti Orkun Kökçü'nün golüyle Türkiye 1-0 öne geçti. 

25' Konuk ekip  Schafer'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

26' Kaan Ayhan sakatlanarak oyundan alındı. Yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.  

41' A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

45+5 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

46' Barış Alper yerini Deniz Gül'e bıraktı.

65' Macaristan'da sarı kart gören Zsolt Nagy, sonraki maçta cezalı duruma düştü.

69' Oğuz Aydın'ın asistiyle Kerem Aktürkoğlu, milli takımı 2-1 öne geçirdi. 

71' Milli takımda Oğuz Aydın yerine İrfan Can, Orkun yerine ise İsmail Yüksek oyuna girdi. 

74' Kerem'in pası sonrası İrfan Can farkı 2'ye çıkardı.

90' Mücadele sona erdi.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 3

Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle ilk maçta forma giyemedi.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 4

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşılaştı, iki takım da 3'er galibiyet alırken 2 karşılaşma berabere bitmişti. 

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselecek takım, pazar günü Budapeşte'de oynanacak rövanşın sonunda belli olacak.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 5

A Milli Takım'ın Macaristan ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 6

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı.

RAMS Park tribünlerinde "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir", "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ve "Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri"

İSRAİL'E TEPKİ

Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak RAMS Park tribünlerinde çok sayıda pankart yer aldı.

Tribünlerde, "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti)", "If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)", "#palestiniangenocide (Filistin’de soykırım)", "#letgazababieslive (Gazze’de çocukların yaşamasına izin verin)" ve "#freepalestine (Özgür Filistin)" pankartları açıldı.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 7

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile İstanbul'da oynadığı mücadeleye Macar taraftarlar da ilgi gösterdi.

Macar taraftarlar, RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Bu karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1000. resmi maç olarak da kayıtlara geçti.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 8

6 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, o mücadelede forma giyen Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Arda Güler ve Yunus Akgün'ün yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer verdi.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 9

İLK 11'LER

Türkiye:

Uğurcan, Kaan, Samet, Abdülkerim, Eren, Orkun, Kenan, Kerem, Oğuz, Hakan, Barış Alper.

Macaristan:

Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 10

DİĞER KARELER

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 11
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 12

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

rfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü sarı kart ceza sınırında.

A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 13
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 14
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 15
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 16
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 17
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 18
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 19
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 20
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 21
A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık! - 22
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