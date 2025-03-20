A Milli Takım avantajı yakaladı: Bir cezalı bir sakatlık!
A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırladı. A Ligi'ne yükselme hedefi olan Ay-Yıldızlılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Mücadeleyi Türkiye Orkun, Kerem ve İrfan'ın golleriyle 3-1 kazandı. Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosunda yer almadı. Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle devam edemediği mücadelede Orkun Kökçü gördüğü kartla cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi hedefinde ilk sınavına çıktı. Ay yıldızlılar play off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.
Mücadeleyi 3-1 kazanan milliler rövanş için avantaj yakaladı. Goller Orkun, Kerem ve İrfan'dan geldi.
Macaristan karşısında Orkun'un kaydettiği gol A Millî Takım'ın 2025'teki ilk golü oldu.
Uğurcan Çakır, Macaristan karşısındaki kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti.
Oğuz Aydın, A Milli Takım ile çıktığı ilk resmi maçta 2 asist yaptı.