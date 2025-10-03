NTV.COM.TR

A Milli Takım Bulgaristan deplasmanında! Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçına çıkıyor. Deplasmanda gerçekleşecek mücadele Bulgaristan'a karşı olacak. Milliler turnuvadaki ilk maçından 2-3 galip ayrılmış ancak İspanya karşısında 6-0 mağlubiyet yaşamıştı. Bu tabloyla puan durumunda 6 puanla İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. İşte, Türkiye maçı detayları...

A Milli Takım Bulgaristan deplasmanında!

Türkiye, E Grubunda Bulgaristan ile üçüncü maçı oynuyor. A Milli Takım, Bulgaristan karşılaşması ardından Gürcistan ile rövanşa çıkacak. İspanya mağlubiyeti sonrası Millilerin kazanmaktan başka çaresi yok. Bulgaristan deplasmanındaki müsabaka 11 Ekim'de olacak. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Takım Bulgaristan deplasmanında!

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te Bulgaristan karşısına çıkıyor. Mücadele Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda olacak, TV8 ve Exxen platformundan canlı aktarılacak.

Bir sonraki Türkiye - Gürcistan maçı ise Kocaeli Stadyumu'nun 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

A Milli Takım Bulgaristan deplasmanında!

Öte yandan Bulgaristan ve Gürcistan maçında mücadele edecek aday kadrosu belli oldu. İşte, isimler:

KALECİ

Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan,

FORVET

Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

A Milli Takım Bulgaristan deplasmanında!

Türkiye eleme maçlarının ilkini 4 Eylül'de Gürcitan ile yaptı. Karşılaşma Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oldu ve 2-3 Türkiye üstünlüğü ile sonlandı.

Ancak 7 Eylül'de gerçekleşen Türkiye - İspanya maçı 0-6 skorla ciddi bir yenilgi ile noktalandı. Maç MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlendi.

