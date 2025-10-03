A Milli Takım Bulgaristan deplasmanında! Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçına çıkıyor. Deplasmanda gerçekleşecek mücadele Bulgaristan'a karşı olacak. Milliler turnuvadaki ilk maçından 2-3 galip ayrılmış ancak İspanya karşısında 6-0 mağlubiyet yaşamıştı. Bu tabloyla puan durumunda 6 puanla İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. İşte, Türkiye maçı detayları...
Türkiye, E Grubunda Bulgaristan ile üçüncü maçı oynuyor. A Milli Takım, Bulgaristan karşılaşması ardından Gürcistan ile rövanşa çıkacak. İspanya mağlubiyeti sonrası Millilerin kazanmaktan başka çaresi yok. Bulgaristan deplasmanındaki müsabaka 11 Ekim'de olacak. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?