A Milli Takım Bulgaristan deplasmanında! Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye eleme maçlarının ilkini 4 Eylül'de Gürcitan ile yaptı. Karşılaşma Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oldu ve 2-3 Türkiye üstünlüğü ile sonlandı.



Ancak 7 Eylül'de gerçekleşen Türkiye - İspanya maçı 0-6 skorla ciddi bir yenilgi ile noktalandı. Maç MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlendi.