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A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti: Liderliğini sürdürdü

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti: Liderliğini sürdürdü - 1

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin 69. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, galibiyeti getiren golü kaydetti.

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A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti: Liderliğini sürdürdü - 2

Bu sonuçla birlikte milli takım Uluslar Ligi B grubunda puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi B grubunun 4. maçında İzlanda ile 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti: Liderliğini sürdürdü - 3

İç sahada oynadığı son altı Uluslar Ligi maçının beşini kazanan A Milli Takım (1B), bu galibiyetlerde toplam 13 gol atarken kalesinde sadece üç gol gördü.

A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti: Liderliğini sürdürdü - 4

İZLANDA GALLER İLE PUANLARI PAYLAŞTI

B grubunun bir diğer maçında karşı karşıya gelen İzlanda ile Galler 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti: Liderliğini sürdürdü - 5

MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi'nin ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 19 Mayıs Stadı'ndaki Karadağ maçında İzlanda maçına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

A Milli Takım, Karadağ'ı tek golle geçti: Liderliğini sürdürdü - 6
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