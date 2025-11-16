A Milli Takım kazandı, övgü ve uyarı geldi: "Eziyet çektirdi, resital yaptı"
16.11.2025 08:49
NTV - Haber Merkezi
Spor yazarları, A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı konuk etti.
Bursa'da oynanan müsabaka, ay-yıldızlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ile 83. dakikada kendi kalesine Chernev kaydetti.
PLAY-OFF GARANTİ
Bu skorun ardından kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etti.
Spor yazarları, A Milli Takım'ın zaferini köşelerinde mercek altına aldı.
İşte yazarların değerlendirmeleri:
"BURADAYIZ DEMEK ZORUNDA"
Gürcan Bilgiç/Sabah: "Hakan ve Arda'nın başına nöbetçiler diktiler. Sağ kanattaki duvarı Oğuz'la deldik, sol tarafı Kenan ve Ferdi ile. Kanat toplarını getirsek de ceza alanında bizimkiler yoktu. Top rakibe geçtiğinde geriye koşma problemi yaşamayan bir takımız. Çocuklar hemen alanlarını kapatmaya çalışıyor ve yardımlaşıyor. Bulgarlar, şutlarla zorladıkları son umut çabalarında Uğurcan'a takıldılar. Son maç bir şeyi değiştirmeyecek. Ama Montella ve Bizim Çocuklar artık ilk 10'un içindeki rakiplere karşı, "Buradayız" demek zorunda. İspanya maçında kendi tartılarına çıkacaklar. Bu kadroya ikinci sınıf olmak yakışmaz. Bu jenerasyonun kendi tartısını yapması için iyi bir taktik yönetime ihtiyacı var. Montella değiştirmeyi ve koruduğu kadrosu ile farklı olmayı başarmalı. Bu çocuklar da bunu hak ediyor, biz de..."
"SON DERECE ÖĞRETİCİ BİR MAÇ"
Cem Dizdar/Fanatik: "Bu maç özelindeki Arda Güler ile Kenan Yıldız ikilisinin elle tutulur "verimsizliğini" tersi çevirecek olan üçlününün diğer karakteri Oğuz Aydın da değildi sanki. O kanatta rakibi şaşırtacak pek bir şey yapılmamışken Kenan’ın ters kanatta olgunlaştırmaya çalıştığı pozisyonlar maçın en kıymetli anlarıydı denebilir. Oysa hazır ilgi Kenan üzerindeyken ters kanatta da "sürpriz gol girişimleri" örgütlenebilirdi, olmadı. İkinci devresi beklenenin çok altında kalan hücumda ise rakibin gruptaki yerine ve yapabildiklerine göre savunmada daha çok azalan bir milli takım! Devrenin en özel oyuncusu kaleci Uğurcan Çakır olduğuna göre üzerine düşünülecek şey hayli fazla. Neyse ki ilk maçta olduğu gibi Bulgaristan kendi kalesine gol atınca en azından ‘’ülke puanı’’ düzeyinde alınması gerekenler alındı. Doğrusu ya öğrenim ve ihtiyaçların tespit edilmesi açısından son derece öğreticiydi maç. Dünya Kupası için oynanacak eleme maçları için kaygı verici bulunabilir oyun. Ancak bu da futbolun ruhuna uygun düşmez. Çünkü ‘’zor maçları’’ oynamak görece kolaydır! Tıpkı bu maçta tersi olduğu gibi..."
"GÖZLERİMİZ SANTRFOR ARIYOR"
Ali Gültiken/Sabah: "Kenan'ın, Arda'nın, Hakan'ın sahada yarattığı farkları keyifle izledik. Golümüzü de bulduk. Aslında bu gruptaki büyük işimizi ilk yarı itibariyle bitirmiş olduk. İkinci yarı skorun verdiği güven ve rahatlık, grupta netleştirdiğimiz pozisyonumuzun verdiği güven duygusuyla oyun biraz daha rölantiye dönse de yakaladığımız pozisyonu değiştirmedi. Milli Takımımız birçok bölgede alternatifleri olan bir kadroya sahip ama santrfor bölgesinde nerede olursak olalım gözlerimiz yine daha etkili bir pozisyon oyuncusunu arıyor. Çünkü santrfor farklı özellikleri olan bir bölge. Bu tür maçlarda burada bir eksiklik hissi yaşamıyoruz ama 'Olsa daha iyi olurdu' duygusunu da içimizde yaşıyoruz. Dün gece Milli Takımımız Dünya Kupası yolunda aldığı bu galibiyetle hem hedefini hem de ülkemizin beklentisini bir adım daha yukarıya çıkarttı."
"EZİYET ÇEKTİRDİ, RESİTAL YAPTI"
Turgay Demir/Fotomaç: "Biz ilk yarıda inanılmaz enerji harcayıp, hak ettiğimiz kadar pozisyon da bulduk ama o enerjinin karşılığını skor tabelasına ancak penaltıyla yazdırabildik... Bunun sebebi sağ kanatta Zeki ve Oğuz ikilisinin yanlış oyunları ve sanki ceza sahasında bir pivot santrforumuz varmışçasına yüksek ortalar yapmalarıydı. Oysa boy ortalamamız çat taşlasa 1.75, rakip stoperlerin en kısası da muhtemelen 1.90.. Sağdan kötü geldik, soldan ise tam tersi. Ferdi-Kenan karambole orta yapmayıp, Kerem başta ceza sahası içindeki arkadaşlarını pasla beslemeleri doğru oyundu. Kenan birebir kaldığı her Bulgar'a eziyet çektirdi, resital yaptı vesselam. İşin ilginç yanı sağımız yanlış, solumuz doğru olduğu halde biz genelde sağdan oynamaya çalıştık!... Prensimiz Arda Güler biraz yorgun, biraz da gergindi. Sanırım İspanya maçına sakladı kendini. Kerem gününde olsa tarihi bir rekor kırabilirdi. Puan cetvelini etkilemeyecek olsa da durakladığımız son bölümde beraberlik golünü yemiş olsak İspanya maçı öncesi moraller fena bozulurdu. Neyse ki komşu kendi kalesine atıp maçı hepimizi rahatlattı. Darısı İspanya'nın başına."
"SANTRFOR BULMAMIZ ZOR"
Serkan Akcan/Fanatik: "Pozisyonlar ürettik penaltıdan gol attık fazlasını da atabilirdik. Ama ikinci yarıda santrfora o kadar çok ihtiyaç duyduk ki, Bulgaristan’ın oyunu dengelemesine seyirci kaldığımızda kenarda Montella‘nın çaresizliğini endişeli gözlerle izledik. Oyunu tazelemek istediğinde sağ beki çıkarıp sağ bek ve sol beki çıkarıp sol bek aldı. Bunun sebebi ise önde top tutamadığımız için Bulgaristan’ın kenarlardan topu rahatlıkla kalemize kadar pasla getirmesiydi. Çünkü hem Kerem hem Arda topun rakip sahada ve bizde kalmasını sağlamakta zorlandılar. Biz bu tür maçları play-off’ta da finallerde de oynayacağız. Bu kadar kısa sürede ihtiyacımızı karşılayacak santrforu bulmamız zor o yüzden bu oyunun pratiğini hakkıyla yapmalıyız. Dünya Kupası’na katılım yolunda Play-Off’u zaten garantilemiştik. Bulgaristan‘ı yenmemiz bizim için prestiji kurtarma anlamına gelen İspanya maçı öncesi moral olmanın ötesine geçmeyecekti zaten."