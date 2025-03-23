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A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan deplasmanına çıktı. İlk maçı 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci müsabakadan da 3-0 galip ayrıldı ve adını A Ligi'ne yazdırdı. İşte maçtan tüm öne çıkanlar...

A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 1

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oldu. 67 bin kişilik Puşkaş Stadı'nda oynanan maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetti.

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A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 2

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 3-0'lık skorla A Milli Takım oldu.

A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 3

"Bizim Çocuklar"a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 4

MİLLİLER, A LİGİ'NDE

Bu sonucun ardından toplam skoru 6-1'e getiren Ay-Yıldızlılar, adını Uluslar A Ligi'ne yazdırdı.

A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

10' Maça iftar arası verildi, futbolcular oruçlarını açtı.

17' Arda Güler ile Szoboszlai arasında karşılıklı gerginlik yaşandı. Hakem, iki futbolcuyu da uyardı.

18' Maçta tansiyon yüksek! Macar futbolcular, A Milli Takım'ın oyuncularını sert faullerle durduruyor.

22' Macaristan'da Fiola, Kenan Yıldız'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30' İsmail Yüksek sarı kart gördü.

31' Szoboszlai'nin frikiği direkten auta gitti.

37' PENALTI! İsmail Yüksek, ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

38' GOOOL! A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 önde.

39' GOOOOOOOL! ARDA GÜLER! A Milli Takım, 2 dakikada 2 gol buldu! Kontraatak fırsatı yakalayan millilerde Kerem Aktürkoğlu arka direkteki Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz da bekletmeden Arda Güler'e çevirdi ve genç yıldız da tek vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı. İsmail Yüksek'in yerine Salih Özcan oyuna dahil oldu.

52' Arda Güler'e faul yapan Dardai, sarı kart gördü.

64' Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler kenara geldi. İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

73' Varga ve Abdülkerim, karşılıklı sarı kart gördü.

82' Kenan Yıldız'ın yerine Yusuf Akçiçek oyunda.

90' GOOOOL! Abdülkerim fişi çekti! Kullanılan köşe vuruşu arkaya sekti ve Abdülkerim Bardakcı kafasıyla tamamladı: 3-0!

A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 6

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor ve Rayyan Baniya yedekler arasında yer aldı.

A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 7

Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Baniya, Macaristan mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.

Baniya 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde de sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya davet edilmiş ancak maç kadrolarında yer alamamıştı.

A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 8

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

A Milli Takım, Macaristan'ı 3 golle devirdi ve A Ligi'ne yükseldi - 9

Yunus Akgün, Mert Günok ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle Budapeşte kafilesinde yer almadı.

Cezalı Orkun Kökçü de bu akşam forma giyemedi.

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