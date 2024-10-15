A Milli Takım, Montella yönetiminde ilkleri yaşadı
İzlanda karşısında tarihindeki ilk deplasman galibiyetini, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında 4-2'lik sonuçla alan A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilkleri başarmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar ve yaşanan ilkler...
A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde ilkleri yaşadı.
Dün akşam oynanan karşılaşmaya kadar İzlanda deplasmanında 7 maçta 6 yenilgi ve yalnızca 1 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı ekip, bu kötü tabloya Montella yönetiminde çıktığı maçla son verdi.
Daha önce bu deplasmanda 7 maçta 16 gol yiyen ve 3 gol atabilen Türkiye, bir maçta 4 gol atarak İzlanda'ya geçmişteki 7 maçın toplamından daha fazla gol attı.