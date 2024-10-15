A Milli Takım, Montella yönetiminde ilkleri yaşadı

MONTELLA İLE İLKLER

A Milli Takım, Vincenzo Montella göreve geldiğinden bu yana birçok başka ilke de imza attı.

Ay-yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) eleme grubunu lider tamamlayarak Almanya'nın yolunu tuttu. Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katıldı. Milli takımı ilk kez bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olan Montella, çeyrek final oynama başarısına da imza attı.