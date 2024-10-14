A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı!

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

3' Oskarsson'ıun golüyle İzlanda 1-0 öne geçti

35' Merih Demiral sarı kart gördü

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

49' İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunu kaleci çıkardı.

53' Türkiye Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısından yararlanamadı. Ayağı kayan kullandığı penaltı iki ayağıyla topa temas ettiği için iptal edildi.

63' İrfan Can'ın golüyle A Milli Takım eşitliği yakaladı

66' Türkiye maçta ikinci kez penaltı kazandı. Bir kez daha penaltı noktasının başına geçen Hakan Çalhanoğlu, takımını öne geçirdi: 2-1

83' Guojohnsen'in golüyle ev sahibi ekip beraberliği yakaladı: 2-2

88' Arda Güler'in golüyle Türkiye yeniden öne geçti

90+4 Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkardı: 4-2

90+6 Mücadele sona erdi