NTV.COM.TR

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı!

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda karşısına çıktı. Soğuk havada oynanan mücadeleyi Türkiye, İrfan Can, kaptan Hakan (P), Arda ve Kerem'in golleriyle 4-2 kazandı. İzlanda'ya karşı deplasmanda oynanan 7 maçta sadece 1 beraberliği olan Türkiye, tarihte ilk kez burada kazandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda Milli Takımı ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Soğuk havada oynanan mücadeleyi Türkiye, İrfan Can, kaptan Hakan (P), Arda ve Kerem'in golleriyle 4-2 kazandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 2

Mücadeleyi Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetti.

İzlanda'ya karşı deplasmanda oynanan 7 maçta sadece 1 beraberliği olan Türkiye, tarihte ilk kez burada kazandı.

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

3' Oskarsson'ıun golüyle İzlanda 1-0 öne geçti

35' Merih Demiral sarı kart gördü

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

49' İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunu kaleci çıkardı.

53' Türkiye Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısından yararlanamadı. Ayağı kayan kullandığı penaltı iki ayağıyla topa temas ettiği için iptal edildi.

63' İrfan Can'ın golüyle A Milli Takım eşitliği yakaladı

66' Türkiye maçta ikinci kez penaltı kazandı. Bir kez daha penaltı noktasının başına geçen Hakan Çalhanoğlu, takımını öne geçirdi: 2-1

83' Guojohnsen'in golüyle ev sahibi ekip beraberliği yakaladı: 2-2

88' Arda Güler'in golüyle Türkiye yeniden öne geçti

90+4 Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkardı: 4-2

90+6 Mücadele sona erdi

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 4

SON DURUM

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi B grubunda 4. maç sonunda puanını 10'a çıkardı ve liderliğini korudu.

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 5

Türkiye'de sakatlığı süren Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan kadroda yer almadı.

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 6

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi
Hakan, Orkun, Kerem, İrfan Can, Arda, Kenan

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Óskarsson, Tómasson, Anderson, Grétarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 7

DİĞER KARELER

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 8
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 9
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 10
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 11
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 12
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 13
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 14
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 15
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 16
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 17
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 18
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 19
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 20
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 21
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 22
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 23
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 24
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 25
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 26
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 27
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 28
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 29
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 30
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 31
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 32
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 33
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 34
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 35
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 36
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 37
A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı! - 38
DAHA FAZLA GÖSTER