A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı!
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda karşısına çıktı. Soğuk havada oynanan mücadeleyi Türkiye, İrfan Can, kaptan Hakan (P), Arda ve Kerem'in golleriyle 4-2 kazandı. İzlanda'ya karşı deplasmanda oynanan 7 maçta sadece 1 beraberliği olan Türkiye, tarihte ilk kez burada kazandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda Milli Takımı ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Soğuk havada oynanan mücadeleyi Türkiye, İrfan Can, kaptan Hakan (P), Arda ve Kerem'in golleriyle 4-2 kazandı.