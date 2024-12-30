A Milli Takım'ın 2024 raporu: Çeyrek finale çıkarak tarih yazdı
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 yılında Uluslar Ligi ve EURO 2024'te mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarih yazdı. Milli takım FIFA sıralamasında 9 basamak yükselerek 28. sıraya yerleşti. UEFA Uluslar Ligi'nde ise grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, A Ligi’ne yükselmek için Macaristan’la play-off oynayacak. İşte A Milli Takım'ın 2024 yılı performansı...
A Milli Futbol Takımı, 2024 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ve UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele etti.
EURO 2024'te çeyrek final oynayarak tarihinin en büyük başarılarından birini elde eden ay-yıldızlı takım, Uluslar B Ligi'nde ise grubunu ikinci sırada tamamladı.
AA'nın, Türk sporunda 2024 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın performansına yer verildi.