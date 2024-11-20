A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri: Türkiye kimlerle eşleşecek, kura çekimi ne zaman?
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Turnuvada ilk kez 48 takım yer alacak. Peki Türkiye kimlerle eşleşeyecek, kura çekimi ne zaman? İşte ayrıntılar ve torbalar ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
2026 Dünya Kupası elemelerinde 13 Aralık Cuma günü çekilecek grup kuraları öncesi torbalar belli oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak.