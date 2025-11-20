A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım'ın rakipleri kura çekimi sonrası netleşti. İşte ayrıntılar ve eşleşmeler...

PLAY-OFF MÜCADELESİNDE RAKİPLER
Kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi'nde gerçekleşti.

⁠FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi belli oldu. A Milli Takım'ın ilk turdaki rakibi Romanya oldu. Türkiye ilk turu evinde ikinci tura kalırsa deplasmanda oynayacak.

Türkiye ilk turu geçerse finalde Slovakya-Kosova galibiyle oynayacak. 

EŞLEŞMELER
A yolu: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda

 

B yolu: Polonya-Arnavutluk / Ukrayna-İsveç

 

C yolu: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya

 

D yolu Çekya-İrlanda / Danimarka-Kuzey Makedonya

 

Kıtalar arası:

 

Yeni Kaledonya - Jamaika galibi Demokratik Kongo ile oynayacak

 

Bolivya - Surinam galibi ise Irak ile karşı karşıya gelecek.

HOCALARI TANIDIK
Romanya Milli Takımı'nın başında Türkiye'nin çok tanıdığı bir isim var. 

Mircea Lucescu, Romanya'yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmıştı.

ROMANYA'DA SÜPER LİG'DEN FUTBOLCULAR

Eyüpspor

 

Denis Draguș

Santrafor

 

Çaykur Rizespor

 

Valentin Mihăilă

Sol Kanat

 

Gaziantep FK

 

Deian Sorescu

Sağ Kanat

 

Alanyaspor

 

Ianis Hagi

On Numara

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ
Play-off'lar 1. tur ve 2. turda tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
 

A Milli Takım'ın 1. turdaki muhtemel rakipleri; İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'ydı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu 4
Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.
 

Pay-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

 

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

 

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

 

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

MAÇ TARİHLERİ
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. 

 

Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. 

DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK ÜLKELER
Meksika

 

 

 

ABD

 

 

 

Kanada

 

 

 

Arjantin

 

 

 

Fransa

 

 

 

İngiltere

 

 

 

Brezilya

 

 

 

Portekiz

 

 

 

Hollanda

 

 

 

Almanya

 

 

 

Hırvatistan

 

 

 

İskoçya

 

 

 

İspanya

 

 

 

Avusturya

 

 

 

İsviçre

 

 

 

Belçika

 

 

 

Fas

 

 

 

Kolombiya

 

 

 

Uruguay

 

 

 

Japonya

 

 

 

Senegal

 

 

 

İran

 

 

 

Güney Kore

 

 

 

Ekvador

 

 

 

Avustralya

 

 

 

Norveç

 

 

 

Mısır

 

 

 

Cezayir

 

 

 

Paraguay

 

 

 

Tunus

 

 

 

Fildişi Sahili

 

 

 

Katar

 

 

 

Özbekistan

 

 

 

Suudi Arabistan

 

 

 

Güney Afrika

 

 

 

Ürdün

 

 

 

Yeşil Burun Adaları

 

 

 

Gana

 

 

 

Yeni Zelanda
 

 

Curaçao
 

 

Haiti
 

 

Panama