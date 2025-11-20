A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu
20.11.2025 09:06
Son Güncelleme: 20.11.2025 15:52
NTV - Haber Merkezi
2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım'ın rakipleri kura çekimi sonrası netleşti. İşte ayrıntılar ve eşleşmeler...
PLAY-OFF MÜCADELESİNDE RAKİPLER
Kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi'nde gerçekleşti.
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi belli oldu. A Milli Takım'ın ilk turdaki rakibi Romanya oldu. Türkiye ilk turu evinde ikinci tura kalırsa deplasmanda oynayacak.
Türkiye ilk turu geçerse finalde Slovakya-Kosova galibiyle oynayacak.
EŞLEŞMELER
A yolu: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda
B yolu: Polonya-Arnavutluk / Ukrayna-İsveç
C yolu: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya
D yolu Çekya-İrlanda / Danimarka-Kuzey Makedonya
Kıtalar arası:
Yeni Kaledonya - Jamaika galibi Demokratik Kongo ile oynayacak
Bolivya - Surinam galibi ise Irak ile karşı karşıya gelecek.
HOCALARI TANIDIK
Romanya Milli Takımı'nın başında Türkiye'nin çok tanıdığı bir isim var.
Mircea Lucescu, Romanya'yı çalıştırıyor. 80 yaşındaki Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmıştı.
ROMANYA'DA SÜPER LİG'DEN FUTBOLCULAR
Eyüpspor
Denis Draguș
Santrafor
Çaykur Rizespor
Valentin Mihăilă
Sol Kanat
Gaziantep FK
Deian Sorescu
Sağ Kanat
Alanyaspor
Ianis Hagi
On Numara
TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ
Play-off'lar 1. tur ve 2. turda tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
A Milli Takım'ın 1. turdaki muhtemel rakipleri; İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'ydı.
Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.
Pay-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.
MAÇ TARİHLERİ
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.
Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak.
DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK ÜLKELER
Meksika
ABD
Kanada
Arjantin
Fransa
İngiltere
Brezilya
Portekiz
Hollanda
Almanya
Hırvatistan
İskoçya
İspanya
Avusturya
İsviçre
Belçika
Fas
Kolombiya
Uruguay
Japonya
Senegal
İran
Güney Kore
Ekvador
Avustralya
Norveç
Mısır
Cezayir
Paraguay
Tunus
Fildişi Sahili
Katar
Özbekistan
Suudi Arabistan
Güney Afrika
Ürdün
Yeşil Burun Adaları
Gana
Yeni Zelanda
Curaçao
Haiti
Panama