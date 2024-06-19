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A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu"

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi. Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyet gelirken, Gürcistan’ın tek golünü Georges Mikautadze attı. Turnuvaya galibiyetle başlayan ay-yıldızlıların zaferi dış basında geniş yer buldu.

A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu" - 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Mert Müldür, 65’inci dakikada Arda Güler ve 90+7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Gürcistan’ın tek golü ise 32’nci dakikada Georges Mikautadze’den geldi.

Turnuvaya galibiyetle başlayan milli takımın galibiyetine dış basın geniş yer ayırdı.

Dış basında yer alan gazete, internet sitesi ve yayın kuruluşlarının karşılaşma için attığı manşetler ve yorumları şu şekilde;

SPOR&SKOR HABERLERİ

A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu" - 2

"ÇILGIN, HARİKA BİR MAÇTI"

GUARDIAN: Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor

Ne kadar eğlenceli bir maçtı ama! Taraftarların tezahüratları, duygular, olaylar... Çatısından sular akan Westfalenstadion’da Euro 2024'ün en iyi gecesi. 103 atak, 36 şut, direkten dönen 3 top ve dört gol içeren çılgın, harika bir maçtı.

A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu" - 3

"DORTMUND'DA TÜRKİYE COŞKUSU"

KICKER: Dortmund'da Türkiye coşkusu: Rüya goller ve Gürcistan'a karşı 90 dakikalık tempolu futbol

Son derece eğlenceli bir futbol maçı Türkiye adına daha iyi bitti. Arda Güler, Türkleri rüya gibi bir golle ödüllendirirken, Aktürkoğlu son golü atmadan Gürcistan uzatma dakikasında önemli bir fırsatı kaçırdı.

A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu" - 4

L’EQUIPE: Türkiye çok tempo bir maçın ardından Gürcistan'ı mağlup etti.

Dortmund'un sağanak yağmuru altında yoğun ve tempolu bir karşılaşma sonunda Türkiye, Gürcistan'ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mert Müldür ve Arda Güler ceza sahası dışından iki muhteşem gol attı.

A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu" - 5

"TÜRKLER FIRTINADAN SAĞ KURTULDU"

RECORD: Türkler fırtınadan sağ kurtuldu

Şiddetli yağmur altında oynanan maçta Gürcistan, 90'+6'ncı dakikada skoru eşitlemeye yaklaştı ancak bunun karşılığında kalesinde bir gol daha gördü.

A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu" - 6

DE TELEGRAAF: Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda ilk önemli zaferini kazandı. Türkler, Gürcistan'ı 3-1 yendi ve bu, Portekiz ve Çekya’nın olduğu grupta 'kazanılması gereken' bir maçtı.

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