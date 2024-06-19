A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu"
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi. Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyet gelirken, Gürcistan’ın tek golünü Georges Mikautadze attı. Turnuvaya galibiyetle başlayan ay-yıldızlıların zaferi dış basında geniş yer buldu.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Mert Müldür, 65’inci dakikada Arda Güler ve 90+7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Gürcistan’ın tek golü ise 32’nci dakikada Georges Mikautadze’den geldi.
Turnuvaya galibiyetle başlayan milli takımın galibiyetine dış basın geniş yer ayırdı.
Dış basında yer alan gazete, internet sitesi ve yayın kuruluşlarının karşılaşma için attığı manşetler ve yorumları şu şekilde;