A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: "Dortmund'da Türkiye coşkusu"

"ÇILGIN, HARİKA BİR MAÇTI"

GUARDIAN: Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor

Ne kadar eğlenceli bir maçtı ama! Taraftarların tezahüratları, duygular, olaylar... Çatısından sular akan Westfalenstadion’da Euro 2024'ün en iyi gecesi. 103 atak, 36 şut, direkten dönen 3 top ve dört gol içeren çılgın, harika bir maçtı.